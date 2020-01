Eminem marque 10 débuts consécutifs au palmarès des albums aux États-Unis et au Royaume-Uni

Le dernier album d’Eminem, Music To Be Murdered By, a fait ses débuts à la fois au palmarès américain Soundscan et au palmarès britannique des 40 meilleurs albums. Au moment de l’écriture, l’album est également en tête des palmarès nationaux dans de nombreux autres territoires, dont le Canada, l’Australie, la Suisse, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, la Finlande et les Pays-Bas.

La superstar du rap a prolongé sa série record d’albums n ° 1 consécutifs au Royaume-Uni à dix, avec Music To Be Murdered By, qui a été publié par Interscope / Universal le 16 janvier. Aucun autre acte de l’histoire des charts britanniques n’a réussi à décrocher autant d’albums en tête de liste d’affilée. Simultanément, Eminem a également marqué un doublé au tableau en faisant ses débuts simultanément au sommet des singles avec «Godzilla», mettant en vedette Juice Wrld.

Produit par Eminem et Dr Dre, l’album de 20 titres possède un certain nombre de fonctionnalités de premier plan, notamment Young MA, Royce da 5’9 “& White Gold, Ed Sheeran, feu Juice WRLD, Skylar Grey, Black Thought of The Roots, Q-Tip, Denaun, Anderson Paak, Don Toliver, KXNG Crooked et Joell Ortiz.

Selon The Official Charts Company, Music To Be Murdered By a ouvert le palmarès des albums britanniques avec 36000 unités combinées, relevant le défi des favoris du rock indépendant britannique The Courteeners. Ils arrivent au deuxième rang de leur carrière avec leur sixième album studio More. Encore. Pour toujours (Ignition). Divinely Uninspired To A Hellish Extent (EMI / Universal) de Lewis Capaldi, qui est revenu au sommet la semaine dernière, est tombé au troisième rang.

Un autre groupe indépendant qui fait un grand retour cette semaine est Bombay Bicycle Club, qui après une absence de six ans, a décroché au n ° 4 leur cinquième album Everything Else Has Gone Wrong. Ailleurs dans le Top 10, l’auteure-compositrice-interprète américaine Halsey a ouvert au numéro 6 avec son troisième album Manic, et l’album posthume Mac Miller Circles est au numéro 8.

Aux États-Unis, pendant ce temps, Eminem a établi un nouveau record, avec Music To Be Murdered By qui fait ses débuts au n ° 1 des classements Soundscan des États-Unis – il s’agit de son 10e album consécutif n ° 1 du palmarès.

Écoutez la musique d’Eminem à assassiner sur Apple Music et Spotify.