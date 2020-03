Eminem rejoint Jessie Reyez sur la nouvelle chanson «COFFIN»: écouter

L’auteure-compositrice-interprète canadienne Jessie Reyez a sorti son premier LP Before Love Came to Kill Us. Il présente une apparition d’invité d’Eminem, avec qui elle a collaboré sur le morceau de Kamizake “Good Guy”. Découvrez-le ci-dessous et trouvez les éditions physiques de Before Love Came to Kill Us at Rough Trade. (Pitchfork gagne une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Before Love Came to Kill Us suit Being Human in Public EP de Jessie Reyez, qui a été nominé pour le Grammy Award 2020 du meilleur album contemporain urbain.

Plus tôt cette année, Eminem a sorti son nouveau disque Music to Be Murdered By. Il a récemment partagé le clip absurde de “Godzilla” de l’album.

.