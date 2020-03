Eminem rend hommage à Juice Wrld dans une vidéo surréaliste «Godzilla»

Eminem a sorti le dernier visuel de son album Music to Be Murdered By, pour la chanson ‘Godzilla’ avec des camées du Dr Dre et de Mike Tyson.

La vidéo dirigée par Cole Bennett présente toutes sortes d’effets spéciaux cinématographiques, y compris vous l’avez deviné, quelques monstres Godzilla suivant Slim Shady dans les allées d’un supermarché de type Costco.

Bennett (qui a également dirigé “Lucid Dreams” de Juice Wrld, est le match parfait pour Em, donnant vie à chaque référence lyrique, alors que les globes oculaires d’Eminem deviennent comiquement grands, ou lui font cracher le feu et chasser sa propre bouche désincarnée dans une pièce.

La vidéo présente également des camées hilarants, car le flux de tir rapide d’Eminem s’arrête brusquement lorsqu’il est frappé par le célèbre boxeur Mike Tyson. Quand il vient à l’hôpital, il est relancé par le Dr Dre, habillé en chirurgien.

La nature chaotique du visuel correspond au message de la chanson sur la façon dont la drogue et l’alcool libèrent le monstre intérieur en lui.

«Je peux avaler une bouteille d’alcool et je me sentirai comme Godzilla», rape-t-il.

Vers la fin de la vidéo, il y a un court clip audio avec le regretté rappeur Juice Wrld, qui a sauté sur la piste avec Eminem avant sa mort tragique le 8 décembre 2019 à l’âge de 21 ans.

Alors que Juice partage des mots encourageants sur la poursuite de votre rêve, un message clignote sur l’écran:

“Vous serez aimés pour toujours, vous serez ici pour toujours, merci d’avoir changé le monde.”

Avant de publier la vidéo officielle, Eminem a demandé à ses fans de participer au “Godzilla Challenge”, pour voir s’ils pouvaient correspondre à son couplet incroyablement rapide de 224 mots et 31 secondes de la piste.

Depuis qu’il a abandonné son album surprise, Music to Be Murdered By, en janvier, l’album est devenu le 10e album consécutif n ° 1 d’Eminem, rompant son lien avec Kanye West pour le plus grand nombre de débuts consécutifs sur le Billboard 200.

Le rappeur a également eu quelques surprises de plus dans sa manche après avoir donné une performance surprise de sa chanson primée aux Oscars ‘Lose Yourself’ aux Oscars cette année, 17 ans après avoir remporté le prix.

Écoutez le meilleur d’Eminem sur Apple Music et Spotify.