Eminem sort son album surprise ‘Music To Be Murdered By’!

Au cours de ces mois qui ont été laissés pour compte, certains indices sur lesquels Eminem travaillait sur un nouvel album ont sonné partout. Cependant, aucun n’est venu avec suffisamment de preuves pour nous exciter comme il se doit. Certains indices provenaient de la bouche de 50 Cent, qui affirmait que Marshall Bruce Mathers III était sur le point de lancer quelque chose mais sans entrer dans les détails. Maintenant, nous nous sommes réveillés avec la nouvelle qu’Eminem avait sorti un nouvel album intitulé Music To Be Murdered By, et avait sorti une vidéo pour la chanson “Darkness”.

Music To Be Murdered By a 20 rôles qui totalisent 64 minutes. 64 minutes de nouvelles rimes continues pour voir si vous avez une capacité de rétention lyrique comme lorsque vous avez appris “The Real Slim Shady”. Parce que faites-nous confiance, ces 20 chansons sont toujours aussi puissantes. Aussi plein de paroles lourdes qu’Eminem nous a habitués depuis des années.

Dans son nouvel et onzième album studio, Eminem était rempli d’invités de grande qualité. Certains de ses collaborateurs incluent le défunt Juice WRLD dans “Godzilla”, à Ed Sheeran dans “That Kinda Nights”, pour Anderson .Paak “Lock It Up” et un Jeune M.A. dans “Non accommodant” pour n’en citer que quelques-uns. Vous pouvez écouter ici ci-dessous l’intégralité de l’album et voir toutes ses collaborations:

Pour ajouter plus de saveur à la sortie de Music To Be Murdered By, Eminem a également partagé une vidéo pour “Darkness”, qui traite de l’énorme problème de la violence armée aux États-Unis. Dans la chanson, Eminem rappe du point de vue d’un tireur qui pointe des spectateurs de concert depuis une chambre d’hôtel. Le clip vidéo visualise la scène, qui est une référence directe au tireur de Las Vegas 2017 qui a tué plus de 50 personnes qui ont assisté au festival de musique Route 91 Harvest.

La vidéo se termine par un appel aux téléspectateurs à s’inscrire pour voter, avec la légende “Quand cela se terminera-t-il? Quand les gens se soucient. Faites entendre votre voix et aidez à changer les lois sur les armes à feu aux États-Unis. »