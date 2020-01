Eminem Surprise lance un nouvel album de musique à assassiner par: écouter

Eminem vient de sortir un nouvel album intitulé Music to Be Murdered By. Écoutez ci-dessous. Le nouvel album contient un vers de feu Juice WRLD. Black Thought, Q-Tip, Ed Sheeran, Young M.A, Anderson .Paak et d’autres apparaissent également. Le Dr Dre est crédité sur la production tout au long.

En plus du nouvel album, Em a sorti une vidéo pour “Darkness”. Elle représente une prise de vue lors d’un concert, puis il y a du son et des images du tournage de masse à Las Vegas. À la fin de la vidéo, il y a un appel à encourager les gens à s’inscrire pour voter. “Faites entendre votre voix et aidez à changer les lois sur les armes à feu en Amérique”, lit-on dans le texte de clôture, ordonnant aux téléspectateurs de s’inscrire sur Vote.gov.

Sur “Unaccommodating”, il fait référence à sa querelle avec Machine Gun Kelly avant de dire “bombes loin” et de faire référence à l’attentat à la bombe du concert de Manchester en 2017 qui a tué 22 personnes lors d’une représentation d’Ariana Grande. Ce n’est pas la première fois qu’il fait référence au bombardement dans une chanson.

Le dernier album d’Eminem, Kamikaze, a également été publié en tant qu’album surprise en 2018. Il comportait une chanson intitulée «Fall» qui a dissout Earl Sweatshirt et insulté Tyler, le créateur avec une insulte homophobe. “Fall” a présenté une contribution de Justin Vernon, qui a ouvertement exprimé sa désapprobation du message de la chanson. Plus tard, Eminem est revenu sur son verset à propos de Tyler, disant qu’il pensait que cela allait «trop loin».

Sur la musique à assassiner Par la chanson «No Regrets», Eminem référence une fois de plus les deux rappeurs avec un ton plus apologétique. “Penser que je cours de la merde / Placer ma colère suffisamment pour donner à Earl et Tyler, le Créateur le plus gros / N’aurais jamais dû répondre, aurait dû viser uniquement les faux et les punitifs traître.”

En plus de l’illustration avec la pelle et le fedora (ci-dessus), il a partagé la couverture alternative ci-dessous. C’est un hommage direct à l’œuvre d’art d’album d’Alfred Hitchcock, également appelé Music to Be Murdered By. Hitchcock est également échantillonné sur l’album d’Eminem.

Lisez à propos d’Eminem dans «Pourquoi le Eminem Vs. L’affaire Spotify pourrait être portée devant la Cour suprême »sur le terrain. Lisez également à son sujet dans le reportage rétrospectif de Pitchfork des années 2010 «Activisme, politique identitaire et grand réveil de la pop».

Cet article a été initialement publié le 17 janvier à 00 h 14, heure de l’Est. Il a été mis à jour pour la dernière fois à 1 h 01, heure de l’Est.

