Employés d’iHeartMedia perdus, sans salaire – Le PDG perd 23 millions de dollars de salaire

Une note de service révèle qu’iHeartMedia doit faire face à des suppressions d’emplois et à des compressions de cadres pour rester solvable.

Le PDG Bob Pittman renonce volontairement à son salaire pour le reste de l’année et a renoncé à sa prime incitative annuelle. Les dépôts auprès de la SEC de 2017 indiquent que Pittman a un salaire de 14 millions de dollars et des primes de 9 millions de dollars – un salaire combiné de 23 millions de dollars.

En plus de cela, CFO et COO Rich Bressler et d’autres membres de la haute direction bénéficieront également de réductions de salaire. Ceux-ci varieront de 30% à 70% de la rémunération totale pour le reste de 2020.

La note de service décrit également des départs sans salaire de 90 jours pour un nombre inconnu d’employés.

«Ce n’est pas une mise à pied d’une réduction de force. Avec un congé, alors qu’il s’agit d’un congé sans solde, les employés concernés restent à notre emploi, ce qui nous permet de continuer à offrir à ces employés des prestations de santé complètes, et nous voulons nous assurer de prendre soin d’eux du mieux que nous pouvons pendant cette période. . “

Les autres restrictions soulignées par le mémo incluent:

Réduction de toutes les dépenses sans incidence sur le service Suspension temporaire de 401 k) Pas d’heures supplémentaires sans approbation préalable Suspension temporaire des nouvelles augmentations Limites strictes ou élimination complète des frais de voyage et de divertissement

iHeartMedia affirme que ces mesures visent à donner à l’entreprise plus de «place pour protéger les emplois».

Bien que la note de service ne partage pas quels employés les congés iHeartMedia affecteront, elle fournit un indice.

«Compte tenu de notre retrait des événements en direct et de notre transition vers un modèle sans domicile, il y a quelques emplois qui ne sont pas essentiels jusqu’à ce que nos opérations commerciales reviennent à l’habitude. Pour être clair, bien que cela impliquera un petit nombre total d’employés, ce sont de précieux collègues, et nous n’avons pas pris cette mesure à la légère », indique le mémo.

Pittman décrit cette décision comme l’une des plus difficiles à affronter en tant que PDG.