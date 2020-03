Empress Of annonce un nouvel album et partage la vidéo d’une nouvelle chanson: Regarder

Empress Of a annoncé son prochain album. Je suis votre impératrice arrive le 3 avril via Terrible. Avant le LP, elle a partagé le single principal “Give Me Another Chance” avec un clip de danse réalisé par Alexis Goméz. Consultez-le ci-dessous et faites défiler vers le bas pour la pochette de l’album et la liste des pistes.

“Après avoir écrit trois albums, aucun processus n’a été le même”, a déclaré Empress Of à propos du nouveau LP dans un communiqué de presse. Elle a ajouté:

Cet enregistrement n’a pas été écrit dans un endroit éloigné. Ce n’était pas écrit en

un effort de collaboration. Il a été écrit dans mon petit studio à Highland

Park, Los Angeles pendant deux mois entre deux tournées mondiales. La musique

est magique. Quelque chose qui me possède, me montre des choses sur moi

ce n’est pas facile à voir. Il s’appelle Je suis votre impératrice parce que

J’ai toujours senti qu’une fois la chanson terminée, et l’émotion est là

et ce n’est plus en moi, ça appartient au monde.

Empress Of a écrit et produit l’intégralité du LP sauf pour les morceaux «U Give It Up» et «Hold Me Like Water», qui ont été produits par Jim E-Stack et Mikey Freedom Hart, respectivement. Le directeur de BJ Burton a produit I’m Your Empress Of, qui marque le troisième album studio d’Empress Of, après Us en 2018.

Je suis ton impératrice de:

01 Je suis votre impératrice de

02 peu de pluie

03 néant

04 L’amour est une drogue

05 U Give It Up

06 Devrait avoir

07 Donnez-moi une autre chance

08 À quoi ça sert

09 Peut-être cette fois

10 Pas le seul

11 Tiens-moi comme de l’eau

12 Horrible

.