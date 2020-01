Empress Of Partages Nouvelle chanson “Call Me”: Écoutez

Empress Of est de retour avec un nouveau morceau. Il s’appelle «Call Me» et c’est la dernière chanson à partager depuis la bande originale de Turning. Écoutez ci-dessous.

Empress Of a écrit «Call Me» avec Lawrence et Yves Rothman. Lawrence a expliqué: «Lorsque vous écrivez la piste avec [Empress Of], Yves et moi avons eu l’idée d’écrire quelque chose de rêveur et de processionnel; la chanson du cygne du film. c’est devenu un morceau que Floria Sigismondi a beaucoup utilisé sur le plateau pour créer l’ambiance lors du tournage des scènes des limbes oniriques dans lesquelles le fantôme Mme Jessel est piégée.

The Turning est un film d’horreur réalisé par Floria Sigismondi avec Finn Wolfhard de Stranger Things. Courtney Love, Soccer Mommy, Lawrence Rothman et les Aubreys ont partagé de nouvelles chansons de la bande originale, qui comprend également des contributions de Mitski, Kim Gordon, Alice Glass, Kali Uchis et Vagabon.

Le dernier album d’Empress Of était Us de 2018; il mettait en vedette le single «Quand je suis avec lui». Lisez le reportage de Pitchfork «Empress Of Uses Her Music as Self-Defense».

