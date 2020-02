Empty Country (Joseph D’Agostino) partage la nouvelle chanson «SWIM»: écouter

Joseph D’Agostino, anciennement de Cymbals Eat Guitars, a dévoilé la nouvelle date de sortie de son premier album Empty Country. Le record éponyme arrive le 24 avril sur Get Better. Il comprend les «Ultrasound» et «Marian» précédemment partagés, ainsi qu’un nouveau titre intitulé «SWIM». Écoutez-le ci-dessous.

Dans un communiqué, Joseph D’Agostino a déclaré que «SWIM» signifie «Quelqu’un qui n’est pas moi». Il expliqua:

SWIM = Quelqu’un qui n’est pas moi. C’est une esquisse de personnage, comme beaucoup de

chansons sur Empty Country sont. Le narrateur est un composite de plusieurs

personnes que j’ai rencontrées ou observées alors que je vivais à Kensington, un

Philadelphie gravement touchée par la crise des opioïdes en cours dans le

États Unis. Un jour, ma femme Rachel a souligné en passant que certains

de nos voisins avaient de vieux visages. Elle ne voulait pas dire «vieux» dans le sens

qu’ils vieillissaient prématurément (bien que certains l’étaient certainement), mais

qu’ils avaient les visages d’agriculteurs de l’ère Dustbowl que nous avions vu dans les livres

et des films. J’ai commencé à imaginer un jeune homme souffrant de

dysphorie (sentiment que l’on est né dans la mauvaise époque et fortement

s’identifier à une époque révolue), boire et engourdir

lui-même pour écraser l’anémoie écrasante et la tristesse. Condos volés

fraîchement érigé dans les quartiers voisins. Faire du mal. Noircir,

conduire en état d’ébriété, blesser ceux qu’il devrait aimer, mais ne peut tout simplement pas.

Rêvant de quitter pour toujours les dédales de briques des maisons en rangée qui s’ouvrent

dans de larges avenues vides.

Pays vide:

01 Marian

02 Diamant

03 Échographie

04 Sans titre

05 Chance

06 Emeraude

07 Becca

08 Compensation

09 Nuage du Sud

10 NAGE

.