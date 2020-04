‘Empty Rooms’: quand John Mayall a eu un cas de folk-blues

C’est un album dont le titre évoque tellement les sentiments que le blues peut créer. Les chambres vides est la deuxième John Mayall album sorti en 1969 et qui possède la même composition que son prédécesseur, The Turning Point. Il comprend Jon Mark à la guitare, Mark Almond au saxophone et à la flûte traversière, et Steven Thompson à la basse et c’est un autre disque sans batteur. Juste après l’enregistrement de cet album, Jon Mark et Johnny Almond ont quitté Mayall pour former le duo Mark-Almond, qui a lui-même expérimenté la forme et a réalisé de merveilleux enregistrements.

Écoutez Empty Rooms sur Apple Music et Spotify.

La nouvelle approche plus douce de Mayall était là pour rester.

Bien que ce fut le dernier hourra pour cette formation et l’invité sur une piste, Larry Taylor, supplanterait le bassiste avec lequel il a duoté. La conscience sociale de Mayall a été rendue explicite dans «Planifiez votre révolution», mais la plupart des chansons concernent les relations, ou une: avec sa petite amie Nancy. «Penser à ma femme», «À une princesse», «Beaucoup de kilomètres à part»; c’est une lettre d’amour au désir.

Si The Turning Point a marqué un changement partiel par rapport au genre qui avait établi la réputation de Mayall, Empty Rooms a démarré avec une explosion de blues, «Ne perdez pas mon temps». Mais c’est loin de son blues électrique classique du milieu des années 60. C’est du folk-blues, qui a fasciné les enfants britanniques à l’aube de l’ère du rock. Broonzy, Lead Belly, Woody Guthrie s’attardent tous ici – tout comme Lonnie Donegan, l’homme qui a amené Skiffle dans les charts britanniques et inspiré une génération.

Il fonctionne merveilleusement bien, avec la harpe percutante et percutante de Mayall qui fait avancer la chanson. L’ironie est qu’à cette époque, le blues britannique était une exportation extrêmement réussie vers les États-Unis, avec Crème, Zeppelin et le Pierres qui roulent jouant leur point de vue sur le modèle électrique de Chicago, tandis que Mayall est retourné à la branche du blues qui avait à l’origine inspiré ces groupes.

Sans tambour, c’est possible, mais le lecteur ne manque pas. «Planifiez votre révolution» ‘Something New’ a un groove paresseux pratique; ‘People Cling Together’ reprend l’esprit de ‘Let’s Work Together’ de Wilbert Harrison, illuminé par une guitare à 12 cordes. Alors que l’album s’enfonce dans sa mentalité romantique, les choses changent: ‘Ne cueillez pas une fleur’ est folk, pure et simple; ‘Many Miles Apart’ est un blues gémissant, mais clairement personnel; “Waiting For The Right Time” sonne comme s’il avait été écrit en regardant la poussière du désert souffler tandis que Mayall admet “elle me fait sortir de mon esprit” dans un mirage musical chatoyant.

Bien que cela sonne un produit des États-Unis, une grande partie du LP a été enregistrée à Londres. Il a fait le hit-parade britannique le 11 avril 1970 et s’est classé dans le Top 10, ce fut son dernier à le faire. La musique des années 60 parlait de progression et d’expression et Mayall restait fidèle à la cause. Si vous voulez l’esprit du boogie, chillen ‘, ce n’est pas ici. Mais ouvrez les oreilles, comme l’exige les chambres vides, et vous profiterez d’une agréable surprise.

