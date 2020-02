End of an Era – CD Baby ferme sa boutique de musique en ligne

La fin d’une époque est arrivée – CD Baby ferme son magasin de musique en ligne fin mars.

CD Baby a lancé sa présence en ligne en 1998 comme l’un des premiers magasins de CD en ligne pour les artistes indépendants. Depuis, il est devenu un important distributeur mondial de musique indépendante et un important administrateur de droits d’édition. Actuellement, CD Baby représente plus de 650 000 artistes d’enregistrement et 100 000 auteurs-compositeurs. La société rapporte des paiements de plus de 500 millions de dollars aux artistes indépendants et aux labels pour les streams, les ventes de CD et de vinyles, les revenus YouTube, les frais de licence de synchronisation, etc.

Alors pourquoi CD Baby ferme sa boutique de musique en ligne?

En bref, les ventes de CD en ligne ont chuté à un tout petit pourcentage des revenus de l’entreprise. En 2009, les ventes des boutiques en ligne représentaient 27% du revenu total payé aux artistes chaque semaine. D’ici 2019, les ventes du magasin représentent moins de 3% des revenus globaux des artistes, selon l’entreprise.

Ajoutez des téléchargements aplatis dans le mix et la décision devient assez facile. “À quelques exceptions près, le magasin n’est plus une source de revenus pour la plupart de nos artistes”, indique une annonce.

CD Baby dit qu’elle se concentrera sur les aspects de son entreprise qui continuent de réussir. Les services de distribution, de monétisation et de promotion resteront des priorités.

Une chose à noter – CD Baby dit que son programme de distribution physique est toujours bien vivant. La majorité des commandes de CD de distribution physique et de disques vinyles proviennent de vitrines comme Amazon ou de vitrines d’artistes sur Shopify.

CD Baby conservera toujours les produits et exécutera les commandes des artistes qui utilisent leur programme de distribution physique. Le seul changement ici est la fermeture de la boutique en ligne de CD Baby. Cette décision est logique, car la distribution en streaming représente l’essentiel de ses activités.

Alors que les ventes de vinyle sont en hausse, les ventes de CD sont sur une lente pente à la baisse. 2019 a marqué la première année depuis 1986 que les disques vinyle se vendaient aux États-Unis. Mais en dépit de la hausse à la hausse de plus de dix ans du vinyle, les ventes de musique physique continuent de s’effondrer alors que le CD, autrefois gagnant, arrive au coucher du soleil.