Endeavour Cuts, Furloughs ou Slashes paient un tiers de tous les employés

Endeavour réduit, met en congé ou réduit le salaire d’un tiers de ses quelque 7 500 employés en réponse aux tensions économiques résultant de la crise des coronavirus (COVID-19).

Certains travailleurs d’Endeavour ont déjà été licenciés et d’autres employés devraient être licenciés tout au long du mois de mai. Les mesures de réduction des coûts auront un impact sur chacun des actifs d’Endeavour, y compris sa division de représentation des talents et Miss Univers, à l’exception de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), selon le président de l’UFC, Dana White.

À l’heure actuelle, on ne sait pas exactement quels employés d’Endeavour seront touchés par les coupures, et en particulier, combien de postes liés à la musique seront supprimés. Cependant, la majorité des employés de l’industrie musicale d’Endeavour s’occupent des tournées.

Le président exécutif d’Endeavour, Patrick Whitesell, et le PDG, Ari Emanuel, ont renoncé à leurs salaires 2020 pour minimiser les dépenses de leur entreprise.

En mars, Endeavour a supprimé environ 250 employés qui ne pourraient pas travailler à distance dans le cadre de la pandémie de COVID-19. De plus, de nombreuses autres entreprises du secteur du divertissement prennent des mesures pour rester solvables tout au long du ralentissement économique actuel.

Selon The Wrap, la société mère de Billboard et The Hollywood Reporter, Valence Media, prévoit d’économiser 10 millions de dollars grâce à des réductions de personnel. Plus tôt ce mois-ci, Valence a abandonné son service informatique dans le cadre de l’initiative, et les travailleurs concernés ont laissé un cadeau de départ unique.

Paradigm Talent Agency a également perdu de nombreux postes à la suite de la pandémie, et l’un des anciens employés de l’agence de talents a soumis une poursuite ferme de 2 millions de dollars.

Aujourd’hui, il a été signalé que 4,4 millions d’Américains supplémentaires avaient déposé des demandes de prestations de chômage la semaine dernière, ce qui fait passer le total des demandes de chômage des cinq dernières semaines à 26 millions. À ce jour, les professionnels de la santé ont diagnostiqué plus de 2,7 millions de cas de COVID-19 dans le monde, dont environ 870 000 sont attribuables aux États-Unis.

Des études récentes suggèrent que le nouveau coronavirus est plus répandu qu’on ne le pensait auparavant – et, à son tour, moins mortel qu’on ne le pensait initialement.