«Enfin»: une ballade classique du jeune Etta James

Il a fallu 51 ans pour figurer dans le top 40 britannique, et même alors seulement, mais il est néanmoins largement accepté comme un classique absolu. Le 16 janvier 1961, juste avant son 23e anniversaire, une certaine Jamesetta Hawkins entre dans les charts pop et R&B américain avec ‘Enfin.’ Nous la connaissons mieux Etta James.

De nombreux fans de la chanson de Mack Gordon et Harry Warren peuvent ne pas se rendre compte que la version d’Etta était un remake. Elle l’a coupé pour son premier album du même nom enregistré en 1960 et sorti vers la fin de cette année, mais, en tant que chanson, «At Last» avait déjà près de 20 ans.

Les compositeurs l’ont écrit pour le film de guerre Orchestra Wives, dans lequel il a été interprété par Glenn Miller et son orchestre, avec le chant de Ray Eberle et Pat Friday. L’une des pas moins de 21 chansons que Miller a placées sur les charts de Billboard en 1942, elle a atteint le 9e rang aux États-Unis sur le label Victor. Comme cette version est entrée dans les listes de popularité, Etta était à trois mois de son cinquième anniversaire.

Etta a eu sa première entrée au palmarès R&B à seulement 17 ans et a commencé comme si elle voulait dire affaires. «La giroflée», le dossier de réponse à «Travailler avec moi Annie» de Hank Ballard, est allé au n ° 1, attribué à Etta James et les Peaches. On lui a refusé le succès du crossover par la version de Georgia Gibbs, qui était en tête du palmarès pop, et après un suivi du R&B dans le top 10 avec «Good Rockin» Daddy », il faudrait cinq ans avant que James ne figure à nouveau.

Quand elle l’a fait, elle a rattrapé le temps perdu. Elle a eu quatre entrées soul et pop en 1960, dont deux en duo avec Harvey Fuqua, y compris leur version de «Spoonful». Puis est venu «At Last», qui n’a atteint que la pop n ° 47, mais est allé au R&B n ° 2.

La chanson n’a pas traversé l’Atlantique à l’époque, mais a gagné le respect de la génération moderne avec une exposition généralisée, y compris un Grammy Hall of Fame en 1999. Elle a fait le classement du Royaume-Uni pour la première fois en 2010 et a finalement atteint N ° 39 immédiatement après la mort d’Etta, en janvier 2012.

