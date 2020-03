Enlevez les vêtements élégants parce que nous vous emmenons aux Spotify Awards au National Auditorium!

Pourquoi si élégant, Homère? … Le prochain 5 mars Ce sera une journée très spéciale pour les fans de musique à Mexico, car notre cher et toujours surprenant CDMX accueillera les premiers Spotify Awards, une cérémonie de remise des prix organisée par la célèbre plateforme de streaming, qui récompensera les plus écoutés du Mexique et du monde.

Comme nous l’avons mentionné ces derniers jours, Prix ​​Spotify sera conduit par Danna Paola, Luisito Comunica, Franco Escamilla, Aislinn Derbez et Ángela Aguilar. Cependant, ils auront également la présence de certaines célébrités et artistes latino-américains tels que Zoé, Los Angeles Azules, Julieta Vegenas, J Balvin, entre autres, qui donnera à la soirée des prix la touche musicale que tout le monde attend.

Mieux encore, ce prix sera diffusé en direct et directement via le Chaîne TNT en dans toute l’Amérique latine et Telemundo dans le cas des États-Unis. Mais si vous mourez pour y aller et que vous ne voulez pas vivre le premier versement du Prix ​​Spotify devant la télé, ils négligent, car sur votre page fav (Sopitas.com) nous vous emmenons à cet événement. Enlevez les vêtements élégants!

Et le prix va à …

Nous savons que vous êtes nombreux à vouloir participer aux Spotify Awards, alors nous ne compliquerons pas leur vie et nous leur donnerons leurs laissez-passer pour les prix grâce à une dynamique très simple. N’OUBLIEZ SEULEMENT QUE DE VÉRIFIER BIEN LEURS DONNÉES ET RÉPONSES, car dès les premières données mal orthographiées qu’elles envoient, elles sont éliminées et sans droit à la cataphixie.

1.- Vous avez déjà le sandwich: Partagez cette note sur votre compte Twitter et mentionnez quatre artistes que vous souhaitez voir aux Spotify Awards le 5 mars. Mentions @Sopitas, @SopitasFM et utilisez le hashtag #SpotifyAwardsXSopitas.

2.- Dans un autre tweet Partagez cette note et mentionnez qui vous aimeriez emmener aux Spotify Awards et pourquoi. Ici, vous devez mentionner les comptes @Sopitas, @SopitasFM et #SpotifyAwardsXSopitas

3.- Répondez maintenant aux questions suivantes (mais ne répondez pas sur Twitter, en ce moment nous vous disons ce qui se passe):

Nom de l’écrivain argentin qui a inspiré l’album «La Enamorada» de Julieta Venegas (ici vous pouvez trouver la réponse)

Qui était l’artiste le plus écouté de la décennie au Mexique selon Spotify? (Ici vous pouvez trouver la réponse)

Dans quel pays est né Daniela Spalla?

Quel est le nom de l’album collaboratif de J Balvin et Bad Bunny sorti en 2019?

4.- Une fois toutes les étapes franchies, rendez-vous dans CETTE LIGUE et remplissez les informations demandées. Assurez-vous de saisir correctement les informations, en particulier l’e-mail et le nom, car nous vous contacterons sur place pour vous donner des instructions en cas de gain.

Et prêt, le premier à bien effectuer les étapes et à tout répondre correctement, passera un double passage aux Spotify Awards, le 5 mars prochain à l’Auditorium national.

IMPORTANT:

– Nous mettrons les noms des gagnants dans cette note, alors soyez-en conscients.

– Cette dynamique débute le 3 mars à 14h30. et se termine le même jour à 19 h Les formats envoyés avant ou après cette heure seront automatiquement disqualifiés.

– Les gagnants seront informés dans la nuit du 3 mars (alors soyez sur le coup)

– Il est important que vos comptes Twitter ne soient pas protégés (pas privés, alors). Nous devons vérifier qu’ils ont correctement suivi toutes les étapes.

– Ce concours est réservé aux adultes.

– Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes.

Ce sont les gagnants qui iront aux Spotify Awards!

Julio Augusto Estrella Guadarrama

Ruth Abigail Ramírez Gómez Farías

Luis Alberto Zamarroni Bustes

Karla García López

Carlos Alberto Paredes Sapién

Yessica Nasheli Pérez Goycochea

Lucía Fernanda Sánchez Suárez

Marco Antonio Amezcua Sandoval

Aranza Cristina Martínez López

Eunice Hernández Díaz