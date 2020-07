Ennio Morricone, compositeur pionnier de la bande originale, décède à 91 ans

Ennio Morricone, le lauréat d’un Oscar dont les partitions obsédantes et inventives ont habilement accentué la tension frémissante et sans dialogue des westerns spaghetti dirigés par Sergio Leone, est décédé. Il avait 91 ans.

Le compositeur italien, qui a marqué plus de 500 films est décédé à Rome des complications d’une chute la semaine dernière au cours de laquelle il s’est cassé le fémur. Sa mort a été confirmée par son avocat, Giorgio Assumma.

Originaire et résident de Rome depuis toujours dont le premier instrument était la trompette, Ennio Morricone a remporté son Oscar pour son travail sur The Hateful Eight de Quentin Tarantino (2015) et a également été nominé pour ses partitions originales pour Terrence Malick’s Days of Heaven (1978), Roland La mission de Joffe (1986), Les intouchables de Brian De Palma (1987), Bugsy de Barry Levinson (1991) et Malena de Giuseppe Tornatore (2000).

Connu sous le nom de «The Maestro», il a également reçu un Oscar d’honneur en 2007 (présenté par Clint Eastwood) pour ses «contributions magnifiques et multiformes à l’art de la musique de film», et il a remporté 11 prix David di Donatello, les plus hautes distinctions honorifiques du cinéma italien.

Les sons atmosphériques de Morricone ont enrichi les westerns spaghetti à petit budget de Leone A Fistful of Dollars (1964), For a Few Dollars More (1965), The Good, the Bad and the Ugly (1966), plus Once Upon a Time in the West (1968) et Duck, You Sucker (1971).

« La musique est indispensable, parce que mes films pourraient être pratiquement des films muets, le dialogue compte relativement peu, et donc la musique souligne davantage les actions et les sentiments que le dialogue », a dit un jour Leone, décédée en 1989. « Je lui ai fait écrire la musique avant le tournage, vraiment dans le cadre du scénario lui-même. »

Le compositeur était réputé pour son utilisation avant-gardiste de sons inhabituels, utilisant des sifflets, des cloches d’église, des fouets, des hurlements de coyotes, des gazouillis d’oiseaux, des horloges à retardement, des coups de feu et des voix de femmes pour ajouter des textures à des partitions non associées à l’arrangement de studio typique.

Morricone s’est également associé une dizaine de fois avec Guiseppe Tornatore, notamment sur Cinema Paradiso (1988), lauréat de l’Oscar du meilleur film en langue étrangère.

Son œuvre remarquable comprend également des collaborations avec d’autres réalisateurs notables comme Gillo Pontecorvo (La bataille d’Alger de 1966), Don Siegel (Deux mules pour sœur Sara des années 1970), Bernardo Bertolucci (1976 de 1900), John Boorman (Exorciste II de 1977: L’hérétique) ), Edouard Molinaro (La Cage aux Folles de 1978), John Carpenter (The Thing de 1982), William Friedkin (Rampage de 1987), Brian De Palma (Les Intouchables de 1987), Pedro Almodovar (Tie Me Up! Tie Me Down!) De 1989, Franco Zeffirelli (Hamlet des années 1990), Wolfgang Petersen (In the Line of Fire en 1993), Mike Nichols (Wolf en 1994) et Warren Beatty (Bulworth en 1998).

Né à Rome en 1928, Morricone reprend la trompette et écrit sa première composition à six ans. Il a étudié la musique classique et après avoir obtenu son diplôme, il a commencé à écrire des partitions pour le théâtre et la radio. Il a été embauché comme arrangeur par le label RCA en Italie et a également commencé à écrire pour des artistes pop; ses chansons sont devenues des succès pour Paul Anka, Françoise Hardy et Demis Roussos, et il a ensuite collaboré avec Pet Shop Boys. Il a également réalisé des travaux d’avant-garde repoussant les limites avec Gruppo di Improvvisazione di Nuova Consonanza, un collectif de compositeurs expérimentaux et improvisateurs.

Mais ce sont ses musiques de film qui lui ont valu le plus de gloire. Il a commencé au milieu des années 1950 en tant que nègre sur des films crédités à d’autres, mais ses collaborations avec Luciano Salce, à commencer par Il Federale (The Fascist), l’ont établi dans l’industrie.

Morricone a continué à travailler dans presque tous les genres de films, et certaines de ses mélodies sont peut-être plus célèbres que les films pour lesquels il les a écrites. Le film Maddalena de 1971 de Jerzy Kawalerowicz est peu connu aujourd’hui, mais les deux pièces de Morricone pour le film, « Come Maddalena » et « Chi Mai », sont parmi ses plus aimés, ce dernier atteignant le n ° 2 dans le Top 40 britannique après sa réutilisation dans la BBC. série dramatique La vie et l’époque de David Lloyd George.

Ses partitions des années 60 pour Sergio Leone, qui soutiennent Clint Eastwood de mauvaise humeur dans la trilogie Dollars, ont été d’énormes succès et sont venus le définir: avec leurs mélodies sifflantes et leur mélange d’éléments symphoniques avec des coups de feu et des guitares, ils évoquent tout le genre occidental. Ces films, et les partitions de Morricone, ont clairement influencé Quentin Tarantino qui l’a engagé pour son western The Hateful Eight. Il a valu à Morricone son premier Oscar en dehors de son prix pour l’ensemble de sa carrière. Tarantino a également utilisé sa musique dans Kill Bill, Inglourious Basterds et Django Unchained, Morricone écrivant une chanson originale pour ce dernier.

Il a fréquemment tourné des temps forts de son catalogue et dirigeait toujours son orchestre en 2019. Il a vendu plus de 70 millions d’albums, et en plus de ses deux Oscars, il a remporté quatre Grammy Awards et six Baftas.

Le réalisateur britannique Edgar Wright a rendu hommage sur Twitter. «Par où commencer même avec le compositeur emblématique Ennio Morricone? Il pourrait transformer un film moyen en un incontournable, un bon film en art et un grand film en légende. Il n’a pas quitté ma chaîne stéréo toute ma vie. Quel héritage de travail il laisse derrière lui. DÉCHIRURE. »

Écoutez le meilleur d’Ennio Morricone sur Apple Music et Spotify.