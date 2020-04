Ensemble à la maison ‘annonce un concert avec Paul McCartney

Les concerts virtuels et les initiatives pour rester chez soi ne sont plus d’actualité. À ce jour, beaucoup ont déjà écouté l’un ou l’autre concert pour voir leurs artistes préférés jouer de la guitare et chanter depuis chez eux. Quelque chose qui brise la monotonie des jours et qui nous rapproche en quelque sorte de la musique que nous aimons tant. Si le vôtre jusqu’à aujourd’hui a été la chasse aux concerts, celui que nous vous présentons vous intéressera sûrement, et si vous n’y allez toujours pas, Paul McCartney vous convaincra sûrement.

L’Organisation mondiale de la santé organise un méga-concert pour soutenir les agents de santé, des émissions pour présenter les expériences réelles des médecins, des infirmières et des familles du monde entier. Juste pour vous donner une idée, les meilleurs artistes, en plus du monsieur susmentionné. McCartney, ils vont tout frapper. Les musiciens organisés par Lady Gaga elle-même incluent entre autres Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Chris Martin, Elton John, J Balvin, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lizzo, Maluma et Stevie Wonder.

«One World: Together At Home» est destiné à soutenir le Fonds de réponse solidaire COVID-19, ainsi que «des organisations caritatives locales et régionales qui fournissent de la nourriture, un abri et des soins médicaux à ceux qui ont le plus besoin d’aide».

Le concert sera diffusé en direct sur Samedi 18 avril à 19 h 00 à Mexico. En plus des chaînes de télévision américaines classiques, il sera également diffusé numériquement sur plusieurs plateformes mondiales, notamment: Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, Twitch, Twitter et YouTube. Ces émissions numériques présenteront des artistes et des performances supplémentaires du monde entier, ainsi que des histoires uniques des héros de la santé du monde. Pour plus d’informations sur la manière de syntoniser le concert, vous pouvez visiter le site www.globalcitizen.org/togetherathome.

Vous avez déjà un rendez-vous le 18 avril prochain avec Paul McCartney et vos artistes préférés pour changer la routine le samedi après-midi et au passage, et si vous le pouvez, aider les personnes les plus démunies en ce moment.