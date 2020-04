Ensemble à la maison – des apparitions incontournables! – HITC

Il y a des apparences sensationnelles, alors voici comment regarder One World: Together at Home.

Organisé par Lady Gaga et Global Citizen, c’est un événement que vous ne voudrez pas manquer…

À l’heure actuelle, nous sommes tous unis dans notre objectif universel de rester à la maison et d’aider à sauver des vies, en réduisant la pression sur les services de santé dans l’espoir d’en sortir avec le moins de victimes possible.

Bien sûr, être coincé à la maison peut parfois être particulièrement ennuyeux, mais heureusement, nous avons des divertissements vers lesquels nous tourner, nous gardant souriants et occupés.

Il y a beaucoup de choses à régler, mais l’attention est fermement sur One World: Together at Home, qui verra une gamme de talents se réunir pour aider à célébrer et à soutenir les agents de santé, etc.

La programmation a été organisée en collaboration avec Lady Gaga, il n’est donc pas surprenant de voir autant de noms colossaux monter à bord pour faire leur part.

Alors, comment pouvez-vous le regarder?

Comment regarder One World: Together at Home

Comme souligné par The Independent, le spectacle complet sera disponible dans le monde entier pour regarder sur les points suivants:

Amazon Prime Video

Facebook

Instagram

Accorder

Tic

Twitter

Youtube

La source indique qu’il s’agira d’un pré-spectacle de six heures, suivi d’un événement principal de deux heures. Il commence à 14 h 00 HE ou 19 h 00 BST, tandis qu’il est également noté qu’Apple diffusera l’événement à partir de 20 h 00 HE ou 1 h 00 BST sur les éléments suivants: Apple Music, Apple TV, Apple Beats 1.

De plus, si vous êtes au Royaume-Uni et que vous souhaitez le regarder à la télévision, The Independent écrit: «Les téléspectateurs au Royaume-Uni peuvent soit se connecter via l’un des diffuseurs mondiaux répertoriés ci-dessus. [National Geographic, ABC, CBS etc.] ou retrouvez BBC One (à la télévision ou en ligne) le 19 avril de 19 h 15 à 21 h 15 BST.

One World: Together at Home – qui apparaît?

L’événement rassemble un large éventail de talents incroyables se réunissant pour une grande cause. Vous pouvez consulter la liste des personnes configurées pour apparaître dans le tweet ci-dessous, mais la liste ci-dessous présente quelques points forts particulièrement remarquables du monde de la musique:

Alicia Keys

Andrea Bocelli

Billie Eilish

Camila Cabello

Céline Dion

Elton John

Ellie Goulding

Hozier

John legend

Kacey Musgraves

Kesha

Pharrell Williams

Stevie Wonder

Taylor Swift

Les tueurs

Il y a beaucoup plus d’où ça vient aussi! Cela semble incroyable, non?

Hugh Evans du Global Citizen intervient

Sur le site Web, Hugh Evans – co-fondateur et PDG de Global Citizen – a déclaré: “Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien continu de la communauté des artistes pour faire de One World: Together At Home un moment d’unité mondiale.”

«Notre espoir pour la spéciale est que tout le monde repartira en croyant que nous, en tant qu’humanité partagée, pouvons émerger de ce moment pour toujours reconnaissants pour le travail des médecins, des infirmières, des enseignants, des épiciers et de tous ceux qui sont les l’épine dorsale de nos collectivités.

Soyez sûrs de rester connecté.

