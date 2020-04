Ensemble à la maison »où Paul McCartney apparaîtra

Au début du mois, nous avons appris que Global Citizen et l’Organisation mondiale de la santé étaient armés, et de loin, le plus important festival de musique en ligne à ce jour. Un monde: ensemble à la maison C’est le concert qui est aujourd’hui sur toutes les lèvres car il a réuni plusieurs légendes de la musique comme Paul McCartney et les Rolling Stones afin de soutenir des milliers d’agents de santé qui aujourd’hui sont méga tombola dans les hôpitaux pour sauver des vies au détriment de la leur.

Pour qu’ils voient l’ampleur du concert que nous allons lancer, en plus de l’ancien Beatle et du Rolling, d’autres artistes d’un très grand nombre vont donner leurs meilleures performances depuis chez eux. Guéri par elle Lady Gaga, les artistes incluent The Killers, Pharrel Williams, Stevie Wonder, Billie Joe Armstrong de Green Day, Billie Eilish, Stevie Wonder, Kacey Musgraves et Michael Bublé entre autres. Voir la liste complète:

Un monde: ensemble à la maison Non seulement il a réuni tous ces artistes de luxe, mais il a également attiré les meilleurs présentateurs de la télévision américaine comme Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon et Ellen Degeneres entre autres, pour donner à l’émission une touche d’humour et de génie.

Comme nous en avons discuté, le festival se concentre sur l’aide, et plus particulièrement sur le Fonds de réponse solidaire COVID-19, ainsi que sur “des œuvres caritatives locales et régionales qui fournissent de la nourriture, un abri et des soins médicaux à ceux qui ont le plus besoin d’aide”. Un vrai bijou pour pouvoir voir ces artistes réunis, et en même temps aider toutes les organisations qui en ont besoin, pour le recevoir pour en finir une fois pour toutes avec le coronavirus.

Je veux le voir, oncle Sopas! Mais comment, quand et où?

Quand pourrai-je profiter pleinement de cette confiture: Samedi 18 avril à 19h00 à Mexico est la date! Alors détendez-vous du mieux que vous pouvez pendant la journée, préparez la collation sans quitter la maison et écoutez le concert.

Où les guitares seront-elles transmises? De quoi ai-je besoin?: Si vous pensez que ce joyau ne sera diffusé que sur des chaînes aux États-Unis (comme cela arrive parfois), heureusement vous vous trompez … Cette fille cool va arriver sur différentes chaînes de transmission à la fois sur Internet et à la télévision.

Télévision: Sony Pictures Television a annoncé que Un monde: ensemble à la maison Il sera disponible sur ses chaînes pour l’Amérique latine. L’événement mondial sera diffusé en direct le samedi 18 avril sur la chaîne Sony à 19h00 et le lendemain, dimanche 19 avril, sur AXN à 17h00.

Internet: Si vous n’avez pas la possibilité de le regarder à la télévision, il n’y a aucun problème. L’événement sera également diffusé sur un nombre infini de plateformes qui ne nécessitent qu’une connexion Internet. Certaines d’entre elles sont Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, Twitch, Twitter et YouTube.

Maintenant oui, Ils sont plus que prêts à passer un week-end plein de musique et de bonnes vibrations pour se sentir mieux et soutenir des milliers de personnes qui ont tant besoin de nous aujourd’hui!