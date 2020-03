Ensemble et fantômes VI: criquets

Ongles de neuf pouces ont surpris les fans en publiant deux albums de marque, Ghosts V: Together et Ghosts VI: Locusts en ligne, pour les aider à se sentir «un peu moins seuls» alors que le monde se bat contre la crise des coronavirus.

Trent Reznor et Atticus Ross ont partagé les deux albums sur leur chaîne Youtube et site officiel, avec un touchant message de solidarité à travers la pandémie en cours qui a trouvé une grande partie du monde en quarantaine.

Le groupe a déclaré: «Amis – Alors que les nouvelles semblent devenir de plus en plus sombres d’heure en heure, nous nous sommes retrouvés à vaciller sauvagement entre l’impression qu’il peut y avoir parfois de l’espoir de désespérer – changeant souvent de minute en minute. Bien que chacun de nous se définisse comme un type antisocial qui préfère être seul, la situation nous a vraiment fait apprécier le pouvoir et le besoin de connexion. »

«La musique – que ce soit en l’écoutant, en y réfléchissant ou en la créant – a toujours été la chose qui nous a aidés à traverser tout – bon ou mauvais. Dans cet esprit, nous avons décidé de brûler l’huile de minuit et de terminer ces nouveaux enregistrements de Ghosts afin de rester un peu sains d’esprit. “

“Ghosts V: Together, c’est quand les choses semblent aller bien, et Ghosts VI: Locusts … eh bien, vous allez le comprendre.

«Cela nous a fait sentir mieux de les faire et cela fait du bien de les partager. La musique a toujours eu un moyen de nous faire sentir un peu moins seuls au monde… et j’espère que c’est le cas pour vous aussi. Rappelez-vous, tout le monde est dans cette chose ensemble et cela aussi passera.

“Nous avons hâte de vous revoir bientôt. Soyez intelligent et sûr et prenez soin les uns des autres. Avec amour, Trent & Atticus. “

Ghosts V: Together comprend les pistes suivantes:

«Lâcher prise tout en s’accrochant»

‘Ensemble’

‘À l’air libre’

‘Avec la foi’

‘Une part’

«Votre pensée»

“J’espère que nous pourrons à nouveau”

“Toujours ici”

Ghosts VI: Locusts comprend les pistes suivantes:

«L’horloge maudite»

«Autour de chaque coin»

«The Worriment Waltz»

‘Courir comme un diable’

“Quand ça arrive (ne me dérange pas)”

«Another Crashed Song»

«Temp Fix»

«Trust Fades»

«Une très mauvaise nuit»

«Votre nouveau normal»

‘Respire’

‘Juste derrière toi’

“Désactivez cette option, s’il vous plaît”

‘Tellement fatigué’

«Presque l’aube».

