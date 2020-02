Ensiferum termine l’enregistrement d’un nouvel album

Métalliciens folk finlandais ENSIFERUM ont terminé l’enregistrement de leur nouvel album. Selon le bassiste / chanteur Sami Hinkka, les sessions de mixage pour le suivi des 2017 “Deux voies” débutera ce lundi 17 février.

Hinkka dit: “Juste les morceaux bruts sonnent incroyablement et je pense personnellement que c’est le meilleur album ENSIFERUM n’a jamais fait. À mon avis, nous avons réussi à combiner les meilleurs éléments de la vieille école et les éléments les plus récents de ENSIFERUMla musique. J’ai hâte d’entendre les mixages finaux et surtout de jouer ces chansons en live! “

“Deux voies” a été publié en septembre 2017 via Disques Metal Blade. Produit par Anssi Kippo, le disque a été enregistré sur bande, pour une véritable expérience analogique.

Il y a un an, Hinkka a parlé à l’Australie Double coup de pied comment ENSIFERUM va sur l’intégration de la musique folk dans le métal. Il a dit: “Il y a des groupes qui ont littéralement des instruments folkloriques sur scène et ils s’inspirent beaucoup du folklore réel et ainsi de suite, mais pour ENSIFERUMeh bien, bien sûr, la fondation est là quand Markus Toivonen [guitar] a commencé le groupe, quand il l’a fondé en ’95. Il était très inspiré par la musique folk irlandaise finlandaise et scandinave, en particulier les mélodies, car ils avaient une ambiance très triste et très désirée qui correspond très bien à la musique métal. Je suppose que c’est ENSIFERUM, c’est plus à ce sujet et bien sûr, certains instruments folkloriques plaisent vraiment à nos oreilles. Nous sommes étiquetés comme «métal folk», «métal viking», peu importe. [Laughs] «Battle metal. En substance, c’est un groupe de métal mélodique avec un peu de racines dans la musique folklorique. Bien sûr, si vous y réfléchissez, les thèmes ENSIFERUM chante – nous avons toujours eu ce monde très fort, héroïque, aussi fantastique où nous racontons les histoires. “

ENSIFERUM est actif depuis 1995 et a sorti sept albums, dont “Deux voies”.



Salut les gens! 🙂

Le nouvel album d’Ensiferum est enregistré et le mixage commence lundi. Seules les pistes brutes semblent incroyables …

Publié par Sami Hinkka / Ensiferum & Metal De Facto le samedi 15 février 2020

