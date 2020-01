Entre l’enterré et moi pour célébrer le 20e anniversaire de la tournée nord-américaine du printemps 2020

Prix ​​Grammy-métalliques progressifs en nombre ENTRE LES Enterrés ET MOI ont annoncé une tournée nord-américaine au printemps 2020 qui mettra en vedette une performance très spéciale en deux sets célébrant les 20 ans depuis la création du groupe. Le premier set comportera une setlist couvrant toute la carrière, tandis que le second set verra le groupe jouer son opus 2009 très acclamé “The Great Misdirect” dans son intégralité. Les billets seront mis en vente à 10 h, heure locale, le vendredi 17 janvier.

La tournée débutera à Richmond, en Virginie, le 9 mai et traversera 30 autres villes d’Amérique du Nord avant de se terminer à Charlotte, en Caroline du Nord, le 19 juin.

Des dates de tournée:

09 mai – The Canal – Richmond, VA



10 mai – Chat noir – Washington, DC



12 mai – Théâtre des arts vivants – Philadelphie, Pennsylvanie



13 mai – The Gramercy Theatre – New York, NY



14 mai – Le Palladium – Worcester, MA



15 mai – Mr Smalls Theatre – Millvale, Pennsylvanie



16 mai – Magic Stick – Detroit, MI



17 mai – Drapeau rouge – St. Louis, MO



19 mai – House of Blues – Chicago, IL



20 mai – Studio B au Skyway Theatre – Minneapolis, MN



22 mai – Summit Music Hall – Denver, CO



23 mai – Le complexe – Salt Lake City, UT



25 mai – Imperial Vancouver – Vancouver, BC



26 mai – El Corazon – Seattle, WA



27 mai – Salle de bal Bossanova – Portland, OR



29 mai – As de pique – Sacramento, Californie



30 mai – Teragram Ballroom – Los Angeles, Californie



31 mai – Fremont Country Club – Las Vegas, NV



01 juin – Garden Amp – Garden Grove, Californie



02 juin – Crescent Ballroom – Phoenix, AZ



04 juin – Paper Tiger – San Antonio, TX



05 juin – Arbres – Dallas, TX



06 juin – Studio à Warehouse Live – Houston, TX



08 juin – The Orpheum – Tampa, FL



09 juin – Salle de culture – Ft. Lauderdale, FL



11 juin – Vinyl Music Hall – Pensacola, FL



12 juin – The Masquerade – Hell – Atlanta, GA



13 juin – The Basement East – Nashville, TN



15 juin – The Opera House – Toronto, ON



16 juin – Théâtre Bronson Centre – Ottawa, ON



17 juin – Théâtre Fairmount – Montréal, QC



19 juin – The Underground – Charlotte, NC

Solidement établie comme valeur aberrante la plus imprévisible de la musique progressive depuis sa formation en 2000, ENTRE LES Enterrés ET MOI a publié le bassin versant de 2007 “Couleurs”, suivi par “La Parallaxe: Dialogues Hypersleep” EP en 2011 et “The Parallax II: Future Sequence” un an plus tard. 2015 a vu “Coma écliptique” les élever à de nouveaux sommets encore une fois. Non seulement il s’est incliné au n ° 12 du Billboard Top 200 (un sommet en carrière pour le groupe), mais il a également été acclamé par Noisey, Revolver, Presse alternative et Le gardien, qui a accueilli l’album avec une partition parfaite rare. Entre les deux, ils ont lancé d’innombrables tournées à guichets fermés et des tournées de support avec des goûts de MASTODONTE. En 2017, ils ont sorti leur huitième offre studio, le phénoménal album double concept “Automates” et “Automata II”.

