Entrez dans les coulisses avec Jonas Brothers réalisant la vidéo pour Cool

Les Jonas Brothers ont partagé une vidéo en coulisses révélant comment ils ont créé le clip réalisé par Anthony Mandler pour leur chanson «Cool» et pourquoi ils ont décidé de créer des visuels rétro sous le soleil de Miami, en Floride.

“En ce moment, nous sommes dans les rues animées de Miami, en train de faire votre vidéo de musique typique, de faire un ‘roulement avec une Ferrari et des danseurs dans la rue’ – tout le monde doit en avoir une”, dit Nick Jonas dans les images des coulisses, que vous pouvez consulter en entier ci-dessous.

Quand ils ont lancé la vidéo “ Cool ” pour la première fois en 2019, les Jonas Brothers ont déclaré à Billboard qu’ils savaient qu’ils voulaient que la vidéo ait un thème des années 80 et qu’ils voulaient la filmer dans un endroit chaud, car ils avaient vraiment froid pendant le tournage de leur vidéo pour «Sucker» dans le Hertfordshire, en Angleterre.

“Toute ma vision était Wolf of Wall Street en vacances”, a déclaré Joe Jonas. «J’étais donc très excité de danser dans la rue avec mes potes. Et j’ai une moustache, je me peigne. “

“Ensuite, je me suis présenté sur la promenade avec des perroquets et des personnes qui ont construit des muscles”, a ajouté Kevin Jonas. «Je me sentais insuffisant à côté de cet homme énorme. Je me sentais comme si j’étais une toute petite personne… mais j’avais aussi un chapeau de capitaine. J’étais capitaine du bateau d’amour. “

A demandé quelle était la partie la plus difficile de la réalisation de la vidéo, Nick Jonas a avoué qu’il avait des yeux très sensibles, donc quand des lumières brillantes brillent sur son visage, il a tendance à se déchirer. “Nous avons donc interprété la chanson, qui consiste à se sentir vraiment cool et à se sentir à son meilleur, et j’étais là à pleurer”, se souvient-il.

Quant à la façon dont ils veulent que les gens se sentent quand ils écoutent “ Cool ”, Joe Jonas a déclaré qu’il voulait que les auditeurs se sentent comme s’ils conduisaient dans un cabriolet, les cheveux flottant dans le vent, alors qu’ils conduisaient par des volcans non menaçants et un soleil avec un visage souriant de dessin animé.

“Vous mettez votre main dans votre poche et vous sortez un billet de 20 $ dont vous ne saviez pas qu’il était là”, a ajouté Kevin. “N’aimez-vous pas ce sentiment?”

Écoutez le meilleur des Jonas Brothers sur Apple Music et Spotify.