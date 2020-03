Epica commence à enregistrer un nouvel album

Metallers symphoniques néerlandais EPICA sont entrés Installations d’enregistrement Sandlane à Rijen, Pays-Bas avec le producteur Joost Van Den Broek pour enregistrer leur nouvel album. Le suivi des années 2016 “Le principe holographique” est à nouveau produit par Joost Van Den Broek (POWERWOLF, AYREON).

Les sessions d’enregistrement pour EPICALe nouveau disque de Panda Productions, qui a partagé le premier vlog studio via le groupe Youtube canal.

Chanteur Simone Simons commentaires: “Bienvenue dans les coulisses de la réalisation de EPICA 8. Dans cette première vidéo, nous travaillons dur sur la pré-production de notre nouvel album, en nous assurant que tous les détails sont parfaits. Ce fut, comme toujours, un plaisir de passer du temps avec le groupe et Joost. Je suis tellement content de la façon dont les chansons ont évolué et j’ai hâte que vous les entendiez tous! “

À l’appui du nouvel album, EPICA fera une tournée complète en Europe au cours de la “Apocalypse épique” tour de co-titre avec APOCALYPTICA et loi de soutien ROUE.

En octobre dernier, EPICA guitariste Mark Jansen Raconté Ce batteur qu’il y avait une explication simple pour expliquer pourquoi le groupe a mis autant de temps à commencer à travailler sur de nouveaux morceaux.

“Il y a trois ans, «Le principe holographique» a été libéré, donc au moment où le nouvel album sort, oui, ça doit faire environ quatre ans “, a-t-il dit.” C’est plus long que d’habitude, mais en attendant, nous avons aussi sorti un EP, et un deuxième EP, et aussi cette[[«Concevez votre univers»]réédition, et aussi un livre – nous avons travaillé sur un livre. Il y a donc encore beaucoup de choses qui se sont produites entre-temps. Mais si vous regardez les albums, c’est plus long que d’habitude. Je pense donc que les fans sont vraiment impatients d’entendre de nouveaux morceaux. Et comme nous sommes impatients d’écrire les choses.

“Quand j’ai commencé à m’écrire moi-même, j’ai ressenti vraiment une grande motivation pour écrire un nouvel album”, a-t-il poursuivi. “Et c’est exactement ce dont nous avions besoin. Nous ne voulions pas commencer à écrire un album au point où nous nous sentions comme si nous devions juste écrire un album. Nous voulons seulement écrire un album quand nous avons vraiment faim d’écrire un album. Et c’est le cas maintenant… Ça doit être à cent pour cent ou rien; il n’y a rien entre les deux. Je ne serais pas satisfait d’un album qui ne contient que quelques bonnes chansons et le reste sont des remplisseurs. J’aurais honte à ce sujet. Personne ne sera content d’un tel album. Il doit être aussi bon que possible. “

Lat fall, EPICA a célébré le 10e anniversaire de son album phare “Concevez votre univers”. Pour marquer cette occasion spéciale, EPICA a réédité ce LP préféré des fans en tant qu ‘”édition or” le 4 octobre Explosion nucléaire. Cette édition contient l’album remixé et remasterisé par Joost Van Den Broek avec des illustrations mises à jour et un deuxième disque contenant des versions acoustiques de “Concevez votre univers” Chansons.

Novembre 2019 a vu la sortie de “L’essence d’Epica”, un livre cartonné de haute qualité, richement conçu et entièrement illustré, qui raconte l’histoire de EPICA dans les propres mots des membres du groupe. Le livre est disponible en deux éditions distinctes: le Classic est un livre relié de 208 pages avec des détails en aluminium, rempli de plus de 200 images; le cartonné Signature est signé par le groupe et est livré dans une boîte à clapet de luxe avec trois tirages d’art exclusifs et originaux créés par Stefan Heilemann.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).