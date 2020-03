Épidémie de coronavirus: la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée Rock & Roll 2020 est reportée

La cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée du Rock & Roll 2020 a été reportée au milieu de l’épidémie mondiale de coronavirus (COVID-19), rapporte Rolling Stone. L’événement devait avoir lieu le samedi 2 mai au Cleveland, Ohio’s Public Auditorium. Le président du Rock Hall, Joel Peresman, a déclaré dans un communiqué: «Notre première préoccupation est la santé et la sécurité de nos participants et artistes et nous nous conformons à la direction des autorités locales et étatiques et au bon sens. Nous avons hâte de reporter la cérémonie et ferons cette annonce dans les meilleurs délais. »

La cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame 2020 devait être diffusée sur HBO. Les actes intronisés cette année sont: Whitney Houston, le Notorious B.I.G., Nine Inch Nails, Depeche Mode, T. Rex et les Doobie Brothers.

Au 11 mars, il y avait quatre cas confirmés de coronavirus en Ohio. Des événements à travers le pays – comme SXSW et Coachella – ont été affectés par l’épidémie de coronavirus. De plus, de nombreux groupes annulent des spectacles et des tournées par souci de santé et de sécurité publiques. Pour en savoir plus, consultez la «Liste actualisée des visites et festivals de Pitchfork annulée ou reportée en raison de COVID-19».

