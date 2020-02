Eric Clapton, Roger Waters, Ronnie Wood et plus rendent hommage à Ginger Baker

L’une des nouvelles qui a secoué le monde de la musique a été la mort du grand Ginger Baker, qui, après être resté longtemps dans un état critique à l’hôpital, a quitté ce monde à 80 ans. Immédiatement, de nombreuses légendes ont consacré quelques mots à l’un des meilleurs batteurs de l’histoire, y compris son ancien partenaire dans Cream, Eric Clapton. En plus de se souvenir de lui comme d’un percussionniste extraordinaire et d’un grand ami, dIl a décidé d’organiser un concert plein de stars et de collègues de son temps pour se souvenir de la vie et du travail de Baker.

Bien que personne ne sache bien qui seraient les musiciens qui participeraient – et connaissant Clapton – nous pouvions nous attendre à de grandes surprises et il en fut ainsi. Le 17 février dernier, le concert a finalement eu lieu à l’Eventim Apollo de Londres et bien sûr il y avait de grands noms qui étaient présents au showazo que le Slowhand il a rassemblé, parmi eux l’esprit créatif derrière les dernières années glorieuses de Pink Floyd, Roger Waters; la légende du funk, Nile Rodgers; le guitariste des Rolling Stones, Ronnie Wood, Steve Winwood –Qui a joué avec Clapton et Baker dans Blind Faith– l’a rencontré en l’honneur de son vieil ami et même Le fils de Ginger, Kofi, est entré dans l’hommage.

L’ensemble qu’ils ont jeté était plein de classiques, Crème et foi aveugle, parmi eux “Pressed Rat and Wart Hog”, “White Room” et bien sûr “Soleil de votre amour”. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont également eu le luxe de jeter des couvertures d’autres icônes du rock et du blues comme “Well All Right” de Buddy Holly et “Cross Road Blues” de Robert Johnson. Lorsque vous démarrez le spectacle, Eric Clapton a dédié quelques mots à son partenaire, reconnaissant qu’il n’était pas une personne facile à traiter, mais c’est à cause de cela qu’ils ont cliqué et ils ont réussi à former l’un des premiers super groupes de l’histoire: “C’était un scélérat, mais je l’aimais et il m’aimait, et c’était tout.”

Nous savons qu’en ce moment, tout ce qu’ils veulent, c’est écouter toutes les chansons qu’ils ont jouées ce soir-là, C’est pourquoi nous vous laissons avec certains des meilleurs moments de l’hommage Ginger Baker que les fans chanceux ont enregistrés: