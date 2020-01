Eric, Ginger et Jack au carrefour dans une salle blanche

Cela s’est produit alors que leur vie active en tant que groupe était déjà terminée, mais une semaine au début de 1969 a été doublement significative pour Crème. Leur version de Robert Johnson’s ‘Carrefour’ (autrement connu sous le nom de «Cross Road Blues») est sorti en single en Amérique le 18 janvier, juste au moment où ils entraient dans les charts britanniques avec «White Room».

Le trio avait mis du temps sur leurs deux années brèves mais tumultueuses avec une tournée d’adieu à l’automne 1968, mais l’année suivante serait chargée pour leurs fidèles acheteurs de disques. Mars 1969 amena la sortie de leur quatrième et dernier album studio Goodbye, bientôt suivi du single de celui-ci, “Badge”. Plus tard dans l’année, l’album Best Of Cream se classa parmi les dix premiers des deux côtés de l’Atlantique.

‘Crossroads’ faisait non seulement partie du live de Cream depuis leurs premiers concerts, mais les deux tiers du groupe l’avaient déjà enregistré. Une version de courte durée Eric Clapton et le Powerhouse (avec son futur camarade de crème Cream Jack Bruce de même que Steve Winwood, Paul Jones, Pete York et l’ancien collègue de Clapton, Ben Palmer) ont été enregistrés au début de 1966; il est sorti en juin sur la compilation multi-artistes Elektra What’s Shakin ’.

La version Cream a été enregistrée lors de leur spectacle Winterland Ballroom à San Francisco en mars 1968, puis incluse sur le disque Live At The Fillmore sur leur double album Wheels Of Fire cet été-là. Le single américain a atteint le 28e rang du Hot 100.

Par coïncidence, ce fut le même pic atteint par «White Room» au Royaume-Uni et en Allemagne. Cette composition classique de Jack Bruce-Pete Brown, la chanson principale de la moitié de studio de Wheels Of Fire, avait déjà été un single américain et leur deuxième top dix a frappé là, atteignant le n ° 6 en novembre 1968. La crème était effectivement pas plus, mais leurs disques ont conservé une forte présence sur la scène de 69.

“White Room” et le live “Crossroads” sont sur Wheels Of Fire, qui peuvent être achetés ici.

Suivez la playlist officielle Cream Best Of.