Eric Peterson de Testament a été «abasourdi» par la mort de Neil Peart

Dans une récente interview avec le suédois RockSverige, TESTAMENT guitariste Eric Peterson a parlé du décès de Neil Peart, décédé le 7 janvier à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. L’emblématique SE RUER le batteur avait 67 ans.

Eric a déclaré: “Tout d’abord, sa batterie a influencé tout le monde, en particulier beaucoup de trucs de black metal. La batterie est évidente, mais sur le plan lyrique, cela amenait tout le monde à un autre endroit. La largeur de ce type. Il était le professeur. Il se moquait de lui quand il a rejoint le groupe, comme “What a geek”, mais en voyant à quel point il était profond. Je suppose qu’il a eu le dernier rire. “Vous savez peu, je vais être le gars qui écrit toutes vos chansons.

“J’allais poster quelque chose sur Instagram, mais je ne savais même pas quoi dire, ” Eric a continué. “J’étais juste abasourdi. Un de mes groupes préférés. ‘Tout le monde est une scène’ [1976]… Je pense que j’étais en huitième ou quelque chose comme ça et je me souviens de mon cousin Richard Ramirez [laughs] a obtenu un nouveau système stéréo tueur et nous étions juste en train de lancer cet enregistrement et d’écouter la deuxième face et «2112» vivre. C’était juste, comme, ‘Wow, mec! Je veux faire partie d’un groupe. ‘ J’étais dedans BAISER et LES COMMODORES et des trucs comme ça, mais je ne savais pas vraiment dans quel genre je me mettais. Mais ce disque est le seul qui m’a fait partir, d’accord, je suppose que je suis un rockeur.

Peterson a ajouté qu’il n’a jamais rencontré aucun des membres de SE RUER et il n’avait pas vu le légendaire groupe de rock canadien se produire en direct. “J’ai vraiment apprécié «2112» [1976], «Hémisphères» [1978] puis plus tard «Ondes permanentes» [1980]”, at-il dit.” Je pense que quand ils ont mis «Images animées» [1981], J’ai quand même creusé cet album, mais leurs chansons se raccourcissaient. J’étais juste un grand fan de leur histoire, surtout quand «Hémisphères» sortit de.

TESTAMENTest le nouvel album, “Titans Of Creation”, sortira le 3 avril via Explosion nucléaire. Le suivi tant attendu de l’album 2016 “Confrérie du serpent” a été produit par le chanteur Chuck Billy et Peterson tandis que Juan Urteaga de Trident Studios gérer la coproduction, l’enregistrement et l’ingénierie. Andy Sneap était responsable du mixage et du mastering de l’album. Eliran Kantor intensifié une fois de plus pour créer un nouveau chef-d’œuvre de l’illustration pour la couverture de cette version.

