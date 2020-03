Eric Peterson de Testament dit que Gene Hoglan est «comme une machine à tambour humaine»

TESTAMENT guitariste Eric Peterson a parlé à Midlands Metalheads Radio du processus d’écriture de la chanson pour le prochain album du groupe, “Titans Of Creation”, qui sortira le 3 avril via Explosion nucléaire. Le suivi tant attendu de l’album 2016 “Confrérie du serpent” a été produit par le chanteur Chuck Billy et Peterson tandis que Juan Urteaga de Trident Studios gérer la coproduction, l’enregistrement et l’ingénierie. Andy Sneap était responsable du mixage et du mastering de l’album. Eliran Kantor intensifié une fois de plus pour créer un nouveau chef-d’œuvre de l’illustration pour la couverture de cette version.

Eric a dit (entendre l’audio ci-dessous): “Ça a été un long parcours, mais pour moi, puisque j’écris la plupart du matériel, avoir différents batteurs dans le groupe [over the years] et différents styles, obtenir Gène [[Hoglan]dans le groupe, qui est un peu comme une boîte à rythmes humaine – je veux dire, il peut à peu près tout jouer. Donc mon imagination est un peu illimitée dans la mesure où je peux l’imaginer [the drum patterns being behind the] guitare. Et la plupart du temps aussi, je joue un riff, il travaille avec moi depuis si longtemps maintenant, il sait exactement quel rythme va aller où. C’est donc très amusant. Mais je suppose que, pour la plupart, [we’re] s’amuser juste à jouer ce genre de musique. Et nous n’écrivons plus de disque chaque année – c’est plus comme tous les deux ou trois ans – donc quand nous écrivons un disque, cela semble être très amusant. “

Hoglan précédemment indiqué sur la façon dont il aborde son tambour avec TESTAMENT: “Avec TESTAMENT, J’essaye d’être aussi ‘Gene Hoglan‘comme je peux être. Je veux vraiment que la batterie sonne comme Ericcherche et j’essaie toujours de capturer et d’améliorer sa vision. Donc ça ne me dérange pas quand je fais sortir des chansons vraiment démo. Cool, lemme apprends ce que tu mets sur la démo et lemme Gène-Taillez-le et nous le prendrons à partir de là. Tournée avec TESTAMENT est très agréable. C’est une machine en métal solide bien huilée qui sait ce qu’elle fait. “

L’année dernière, Gamelle dit au WSOU station de radio que le nouveau TESTAMENT l’album contiendrait “certainement” des éléments différents. Je pense que Eric définitivement reculé dans peu de son – je ne sais pas – peut-être, MERCYFUL FATE chaussures “, at-il dit.” Il y a beaucoup de MERCYFUL FATE genre de trucs. Eric fait des trucs de black metal. Il y a des beats, qu’il est un peu mélangés là-dedans, ce qui n’est pas la norme pour nous. C’est donc encore un peu différent. Je pense que toutes les chansons ont définitivement leur propre identité et sont autonomes. “

TESTAMENT a récemment fait équipe avec EXODE et ANGE DE LA MORT pour “La baie contre-attaque 2020” Tournée européenne.



