Eric Peterson de Testament explique pourquoi il a fallu quatre ans pour publier le suivi de “ Brotherhood Of The Snake ”

Dans une toute nouvelle interview avec HeavyMetal.dk, TESTAMENT guitariste Eric Peterson on lui a demandé pourquoi il avait fallu près de quatre ans au groupe pour publier le suivi de 2016 “Confrérie du serpent” album. Il a répondu: “Entre les tournées – nous allons en Europe, comme, trois fois; nous ferons les États deux fois; nous irons au Japon; nous irons en Amérique du Sud – c’est, comme, deux ou trois ans ou Et quand vous rentrez chez vous, c’est comme “D’accord, écrivons.” Mais souvent, Alex [[Skolnick, guitare]et Gène [[Hoglan, tambours]et Steve [[DiGiorgio, basse], ces gars-là sont occupés à faire d’autres projets. Et puis quand je rentre à la maison, moi et Mandrin [[Gamelle, voix]sont, comme, ‘Ok, qu’est-ce qu’on va faire? Commençons.’ Nous commençons donc à travailler sur des trucs. Mais il faut probablement six mois pour commencer. Parce qu’il y a des trucs, on va les écouter et [go], ‘Ehhh, peu importe.’ Ce n’est pas si cool que ça. Et puis, tout d’un coup, quelque chose cliquera, puis une fois qu’il cliquera, cela se passera très rapidement. Mais il faut toujours beaucoup de temps pour que quelque chose clique. Une fois qu’il a cliqué, c’est, comme – je ne sais pas – trois ou quatre ou cinq mois que nous sommes en studio. Et puis il faut deux mois pour l’enregistrer. Ensuite, le label a besoin de trois mois pour le mettre en place. Peut-être pas tellement maintenant, car ils ne se concentrent pas tellement sur le produit; c’est plus du genre de streaming. Tout change avec l’industrie de la musique en ce moment. “

Peterson a ensuite discuté des changements dans la façon dont les fans consomment de la musique à l’ère du streaming et comment elle a affecté les artistes rock et métal comme TESTAMENT.

“Les gens regardaient vos ventes de disques”, a-t-il déclaré. “Et si vous regardez les ventes de disques de tout le monde, tout le monde est nul. Même les groupes qui [previously sold] platine, ils font, comme, deux cent, trois cent mille disques. Mais si vous regardez leur streaming, leur streaming est par millions. Et je pense que l’industrie de la musique s’y adapte. C’est ce que vaut un groupe maintenant – quel est son streaming. C’est bizarre, mais c’est logique, car c’est de là que la plupart des gens obtiennent leurs informations.

“Ce qui est cool avec le métal, c’est que les gens achètent toujours des disques, en particulier des vinyles – des éditions spéciales et autres”, a-t-il poursuivi. “Mais en ce qui concerne les CD et aller dans un magasin et acheter un CD – ils sont partis. Au moins aux États-Unis, les gens ne vont pas dans les magasins et regardent les CD. Il n’y a plus de magasins. Ça craint. Je déteste ça Quand j’étais enfant, j’allais au magasin… C’était presque comme un magasin de skateboard – c’est un endroit où tu voulais passer du temps, parce qu’ils avaient tous les magazines, ils avaient tous les t-shirts. pendant des heures, juste en regardant les disques et la chemise que je voulais acheter. Maintenant, c’est en ligne. Ce n’est pas du métal. [Laughs] Je viens de recevoir le nouveau GRABUGE enregistrer sur Amazon. Je ne pouvais pas le trouver dans les magasins. Il m’a fallu environ trois mois pour le recevoir par la poste. Et je l’ai reçu par la poste juste avant de partir en tournée. “

TESTAMENTest le nouvel album, “Titans Of Creation”, sortira le 3 avril via Explosion nucléaire. Le suivi tant attendu de l’album 2016 “Confrérie du serpent” a été produit par le chanteur Chuck Billy et guitariste Eric Peterson tandis que Juan Urteaga de Trident Studios gérer la coproduction, l’enregistrement et l’ingénierie. Andy Sneap était responsable du mixage et du mastering de l’album. Eliran Kantor intensifié une fois de plus pour créer un nouveau chef-d’œuvre de l’illustration pour la couverture de cette version.

TESTAMENT participe à “La baie contre-attaque 2020” Tournée européenne, qui a débuté le 6 février à Amager Bio à Copenhague, au Danemark. Le trek, qui propose également EXODE et ANGE DE LA MORT, frappera 25 villes avant de s’achever le 11 mars à Hanovre, en Allemagne.



