Eric Stewart, maître de la chanson et du studio

C’est peut-être parce qu’il a été relativement discret ces dernières années, mais c’est un peu trop facile de sous-estimer Eric Stewart. le 10cc le chanteur et auteur-compositeur a un curriculum vitae qui va encore plus loin que la pop exemplaire et le rock d’album du groupe des années 1970 et plus tard.

Au moment où il est devenu co-fondateur du groupe, Stewart (né à Droylsden, Lancashire le 20 janvier 1945) était déjà très expérimenté. Après un certain temps dans des groupes locaux, il a rejoint le groupe de hit-parade Mindbenders, dirigé par Wayne Fontana. En 1968, il a eu la présence d’esprit d’investir dans les Strawberry Studios de Stockport, ce qui lui a donné une liberté de création et a conduit à son amitié avec son compatriote auteur-compositeur anglais Graham Gouldman.

Après que Gouldman ait également investi dans le studio, un accord de production a conduit à la brève formation (avec Graham pendant un certain temps, mais principalement avec Lol Crème et Kevin Godley) du groupe bubblegum Hotlegs, qui a connu un énorme succès ponctuel en 1970 avec ” Homme de Néandertal.

Lorsque le quatuor a repris en 1972 en 10cc, la scène était prête pour certaines des musiques britanniques les plus inventives de cette décennie, sur une série d’albums pétillants et de grands succès. De ‘Donna’ à ‘Rubber Bullets’ et à ‘I’m Not In Love’, ‘I’m Mandy Fly Me’, ‘Art For Art’s Sake’, ‘Dreadlock Holiday’ et d’innombrables autres, le 10cc était une force majeure pour le reste de la décennie.

Stewart a continué à collaborer fréquemment avec Paul Mccartney, faire des albums solo (le dernier étant Vive La Difference en 2009) et enregistrer occasionnellement dans le cadre de 10cc, jusqu’en 1995 Mirror Mirror. Il est très respecté en tant que producteur et ingénieur, rôle dans lequel ses crédits incluent Moody Blues L’album Blue Jays de Justin Hayward & John Lodge, disques de Sad Café et Agnetha Fältskog de ABBAet Sedaka’s Back de Neil Sedaka. Cette dernière star de l’ère du rock’n’roll devait son élan à son retour au Royaume-Uni des années 1970 à son travail avec les membres du 10cc à Strawberry.

L’autobiographie de Stewart, Things I Do For Love, est sortie sous forme de livre numérique en 2017. Alors que nous attendons avec impatience ses prochaines aventures, il nous a donné une multitude de musiques à explorer, en 10cc et bien au-delà. Nous recommandons leur excellente Tenology rétrospective de quatre disques, qui fournit un excellent échantillon de ce groupe britannique distingué, avec des hits, des pistes d’album et des raretés. Comme Stewart a dit à The Guardian à propos du quatuor original très apprécié: «Nous avons pris le manteau de Les Beatles. Nous avons expérimenté sur chaque chanson – vous n’en entendrez jamais deux qui se ressemblent. “

