Erik Canales d’Allison fait ses débuts en tant que soliste avec “The Sound of the Desert”

Après 15 ans dans le cadre d’Allison et avoir fait chanter à notre adolescent des chansons comme «Fragile» et «Baby Please», Erik Canales réveille un nouveau projet qui a toujours vécu à l’intérieur. Sans cesser de faire partie du groupe, maintenant il entreprend en tant que soliste une nouvelle étape de sa carrière, celle où il affirme “qu’il retourne à ses origines pour se retrouver”.

Pour en revenir à la musique la plus organique, Erik Canales se lance dans le son acoustique dans son dernier single “El Sonido del Desierto”. Ce single a été très bien accueilli par ses fans pour toujours et par les nouvelles oreilles qu’il a rencontrées. Dans cette première étape de leur projet, Erik, avec Andrés Canalla (Tungas), Juanito el Cantor et Nico Orozco, sortira un split vinyle de 7 pouces.

Mieux encore, Erik nous présente également la vidéo de son single. Cette vidéo est composée par Canales, Aldo Camacho, Nico Orozco, Germán Recitelli. La direction de la vidéo a été lancée par Manuel Avila ‘Manolín’, son grand ami et compagnon de groupe. De son côté, la production était tenue par Bernardo Mancebo. Dans la vidéo artistique, nous pouvons voir Erik avec une guitare acoustique à la main à la recherche d’un lieu, d’un moment, d’une personne.

“C’est une émotion bouleversante de savoir que cette étape est le début d’une nouvelle étape dans ma vie, de me tenir devant toute possibilité encore une fois, je suis dans un moment de grande gratitude et de luciditéErik a dit exclusivement pour Sopitas.com.

Comme si cela ne suffisait pas, Erik Canales prévoit déjà de donner le rôle au pays pour présenter ce nouveau projet. Un beaucoup plus intime et proche. Celui qui promet de vous emmener dans des endroits intéressants et pleins d’émotion. Sans plus tarder, voici la vidéo de “The Sound of the Desert”.