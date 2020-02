Erykah Badu a montré pourquoi elle était la “ reine de la néo-âme ” à Bahidorá 2020

Si Bahidorá a démontré quelque chose lors de sept éditions, en plus d’être l’un des festivals les plus magiques de l’année, c’est qu’ils ont l’une des meilleures conservations musicales du Mexique. Pour le prouver une fois de plus, la révélation de la deuxième étape de l’entente a été la plus agréable surprise que nous puissions imaginer: Erykah Badu est présentée comme l’acte vedette du Carnaval.

Après plusieurs heures de soleil combinées à une rivière d’eau douce comme l’ambiance Las Estacas. Après des heures de musique continue partout où vos pieds vous mènent, et après avoir été victime de rythmes électroniques et latins avec des actes comme Channel Three, Son Rompe Pera et Pauza, la nuit viendrait et avec elle le moment le plus attendu de tout. Après une solide présentation de Goldlink et 40 minutes de retard qui ont invité beaucoup à continuer à danser sur les rythmes de Chaos In The CBD, la scène Sonorama serait décorée de sons d’oiseaux pour donner accès à la silhouette la plus brillante que Bahidorá ait vue dans son histoire.

Avec une couche de bandes réfléchissantes et des centaines de couleurs la serrant dans ses bras, avec ses avant-bras recouverts de bracelets rétro, et son chapeau amérindien classique, la reine de la néo-soul sortirait pour montrer pourquoi elle est une légende de la musique depuis 23 ans. Avant un scénario à éclater et des milliers d’oreilles attentives, les 10 premières secondes de son set arriveraient pour faire en sorte que ce que l’on verrait soit un acte de la plus haute qualité possible. Sa voix a pris possession de nos esprits, de nos corps et de tout Bahidorá.

Après avoir dansé le meilleur de la musique contemporaine pendant des heures, un piano propre arriverait pour la première fois. Cet instrument classique nécessaire qui a apporté l’équilibre à une gamme de nombreux sons électroniques. Pour démarrer la nuit et accompagner leurs sons organiques et apaisants, sa voix mythique ferait tout le reste. Pour entrer dans le monde de sa façon très spéciale et emblématique de comprendre la musique soul.

La diva américaine est quelqu’un qui aime concentrer son attention sur la spiritualité, un thème récurrent dans ses albums, son discours et dans toute sa présentation. Il est donc très important d’établir une connexion avec votre musique pour pouvoir l’apprécier comme il se doit. Cependant, le problème classique du festival reviendrait. Peu importe si Badu était sur scène pour se moquer comme jamais auparavant, il y avait beaucoup de discussions et de voix constantes qui ne lui permettaient pas de se connecter avec sa musique. Quelque chose que j’ai résolu marchait un peu en avant pour se fondre avec les vrais fans de Badu. C’est là que la magie s’est produite.

Écouter Erykah Badu pour la première fois en direct est une expérience difficile à expliquer. Dès son enfance, il était un amoureux des sons soul des années 70, il a commencé à vivre le boom du hip hop des années 80, et il était un amateur de jazz de Billie Holiday. Toutes ces influences les combinent avec des passages électroniques futuristes pour créer des chocs temporaires qui semblent n’avoir aucun sens jusqu’à ce qu’Erykah Badu le lui donne.

Dans une mer de passages doux, naviguant entre la néo soul, le jazz, le funk et même un peu de reggae, Badu donnerait à “On & On” le ticket qui ferait d’elle un lauréat d’un Grammy en 1999. Sans être un Un nouveau son, ou quelque chose que nous n’avons pas entendu encore et encore, en direct n’a pas de comparaison. Live Erykah Badu est cent fois l’artiste que vous pouvez écouter dans vos écouteurs. Le live est électrisant, il est énergique, c’est une présence si imposante qui vous oblige à y prêter attention.

Pendant le concert, nous avons vu la meilleure version d’Erykah Badu dans tous les sens. Musicalement, spectacle et énergie. Tout en harmonie pour créer une atmosphère détendue parfaite. Nous l’avons vue heureuse d’être au Mexique. Aller jouer avec ses cheveux et interagir avec ses fans à chaque occasion. Agitant le drapeau du Mexique et le foulard vert féministe sur toute sa scène. “Je viens du Texas, mais le Texas est le Mexique”, a-t-il déclaré. Au rire et à la réaction d’amour de tout le monde.

Avec l’acte le plus serein et paisible de tout le festival, Erykah Badu nous a donné le moment le plus cathartique et spécial du carnaval. Le moment où l’excellence musicale s’empare de tous de manière égale. Pour clore une soirée d’improvisation sublime, Badu lancerait sa dernière chanson à proximité de son public. Il est descendu de la scène et il chanterait pratiquement devant des fans très chanceux.

La douceur et l’intemporalité de la musique de Badu n’a pas de comparaison. Que vous lanciez des chansons de votre premier album Baduism ou de New American Part Two, que vous improvisiez avec votre groupe ou jouiez avec des éléments futuristes sur votre console, Du début à la fin, tout ce qu’il fait a pour but de vous inviter dans son esprit et sa vision de la vie. La présentation d’Erykah Badu restera dans les mémoires non seulement pour la première fois qu’il se rendra dans notre pays. On se souviendra de ce que c’était. Une expression maximale du talent d’un artiste qui a révolutionné la musique dans son genre. On se souviendra de lui pour être aussi magique que tout le carnaval de Bahidorá.