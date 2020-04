Erykah Badu organise une «série de concerts de quarantaine» interactive

Erykah Badu a annoncé “Apocalypse Two: The Rooms”, le deuxième volet de ce qu’elle appelle une “série de concerts de quarantaine” interactive. Les fans qui regardent le livestream, qui mettra en vedette Badu et son groupe complet, auront la possibilité de “se déplacer d’une pièce à l’autre dans sa maison, en explorant et en expérimentant avec différents genres de musique interprétés à travers son catalogue de tubes”, selon un communiqué de presse. L’émission commence le dimanche 5 avril à 20 h. ET et l’admission est de 2 $. Plus de détails peuvent être trouvés sur son site Web.

Badu est l’un des nombreux artistes qui ont pris des concerts en direct, des sets de DJ et d’autres contenus lors des mesures de distanciation sociale qui ont été mises en place dans les pays du monde entier pendant la pandémie COVID-19. Lisez Pitchfork’s Sunday Review of Erykah Badu’s 2000 album Mama’s Gun.

