Erykah Badu revient avec sa série de quarantaine interactive

La chanteuse et compositrice soul Erykah Badu présentera le dernier volet de sa série interactive en direct, Quarantine Concert Series, Apocalypse Two: The Rooms, le dimanche 5 avril à 20 h 00 HNE. Après les débuts de sa série en mars, Badu et son groupe reviendront avec un autre concert de sa chambre, avec une occasion unique pour les fans de faire une visite virtuelle de sa maison de Dallas.

Selon un communiqué officiel, Quarantine Concert Series, Apocalypse Two: The Rooms offrira aux téléspectateurs de Badu, “Une chance de se déplacer d’une pièce à l’autre dans sa maison, d’explorer et d’expérimenter différents genres de musique interprétés à travers son catalogue de tubes”.

L’expérience ne coûte que 2,00 $, ce qui couvrira non seulement le coût de la production de haut niveau mais soutiendra également l’équipe de musiciens, de membres d’équipage et de techniciens de Badu. Avant l’heure de début du concert, les visiteurs qui achètent l’admission auront un accès immédiat au «lieu» où ils pourront discuter avec d’autres fans, regarder des vidéos et découvrir des produits en édition limitée conçus par l’artiste.

La première édition de la série de Badu, Quarantine Concert Series, Apocalypse One: The Rooms, a fait ses débuts le 23 mars. Bien que des centaines d’artistes aient diverti les fans à domicile au milieu de la pandémie de coronavirus, la série interactive de Badu se distingue comme l’une des expériences les plus uniques. Les fans étaient ravis d’aider à décider quelles chansons Badu interpréterait, quelles tenues elle porterait et quels instruments joueraient les membres de son groupe.

La reine néo-soul Badu, qui est aimée pour son mélange captivant de jazz, soul, funk et hip-hop, a récemment discuté de l’idée derrière son concept sur Instagram Live, expliquant: “Nous ne sommes pas des gens riches, nous jouons simplement des gens riches à la télévision. Certains d’entre nous n’ont qu’une forme de revenu et cela se voit. Je voulais créer un autre revenu et tu m’aides à le faire car c’est une expérience. Il n’y a personne entre moi et ce dollar ».

Pour plus d’informations sur Quarantine Concert Series, Apocalypse Two: The Rooms, visitez le site officiel.