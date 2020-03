Est-ce que Bret Michaels de Poison est la voix derrière la banane de ‘The Masked Singer’? Les fans le pensent bien

POISON les fans sont convaincus que banane, l’un des candidats sur Renard‘s smash hit “Le chanteur masqué”, n’est autre que Bret Michaels.

Basé sur un succès international, “Le chanteur masqué” met en vedette des célébrités qui s’affrontent avec une touche majeure: chaque chanteur est enveloppé de la tête aux pieds dans un costume élaboré, complet avec un masque complet pour cacher son identité. Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger et Robin Thicke servir sur le panneau et jouer au détective, aux côtés de l’hôte Nick Cannon.

banane a joué trois fois sur le spectacle de chant de compétition à succès jusqu’à présent, faisant ses débuts le 19 février avec sa couverture de la Elvis Presley chanson de signature “Un peu moins de conversation” et le suivre avec son interprétation du classique du pays “Coeur de breaky Achy” par Billy Ray Cyrus. Pour sa troisième apparition, il a chanté “Appuie-toi sur moi” par Bill Withers. banane a dit qu’il avait choisi la chanson parce que son père, qui était comme son meilleur ami, est récemment décédé. BretSon père est décédé en août dernier, après un arrêt cardiaque.

banane est l’un des quatre chanteurs restants du groupe B en compétition pour la ronde de championnat du groupe. Les trois derniers passeront au “Super Nine” et un chanteur rentrera chez lui.

À chaque représentation, l’animateur, les panélistes, le public, les téléspectateurs et même les autres candidats doivent deviner qui chante derrière le masque. Les chanteurs peuvent tenter de jeter la foule hors de leur parfum, tandis que les observateurs passionnés peuvent saisir de minuscules indices enfouis tout au long du spectacle. Un chanteur est éliminé chaque semaine, révélant finalement sa véritable identité. Ce n’est pas un “whodunit”, c’est un “whosungit!”

Produit par Endemol Shine Amérique du Nord, “Le chanteur masqué” a été développé pour les États-Unis et est une production exécutive de Craig Plestis (“Minute to Win It”, “The Winner Is”). Izzie Pick Ibarra (“Dancing with the Stars”, “Breaking Pointe”) sert également de producteur exécutif, et Alex Rudzinski (“Dancing With The Stars”, “Grease: Live”) réalise.



@MaskedSingerFOX Banana Man est Bret Michaels regardez les indices, présentation de la scène son Bret Michaels pic.twitter.com/PrZXpgt2LX

– Pam Woolums (@WoolumsPam) 5 mars 2020

Alors viens de regarder cet épisode de la semaine de #TheMaskedSinger et je dis toujours que Bret Michaels est la banane et Bow Wow est la grenouille!

– Tina Meckes (@TinaMeckes) 5 mars 2020

La banane est Bret Michaels. Je connais et AIME cette voix et cette jambe !!! ? https://t.co/4HD0SFeEBa

– Jennifer Grant (@ JenG1469) 5 mars 2020

La banane c’est Bret Michaels!

– denise g (@ deniseg90256950) 5 mars 2020

Je dis que la banane est Bret Michaels. Bouge comme Bret et sonne comme Bret.

– AEbandLA (@AEbandLA) 5 mars 2020



