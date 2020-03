Est-ce que nous sommes FSTVL 2020 annulé? Tout ce que tu as besoin de savoir! – HITC

De nombreux événements sont confrontés à l’incertitude, mais We Are FSTVL 2020 est-il annulé?

La saison des festivals de 2020 a été mise en doute, de nombreux événements devant être annulés ou reportés.

Avec la santé publique la priorité en ce moment, les gens à travers le pays sont constamment à la recherche de mises à jour. Dans une déclaration du gouvernement plus tôt cette semaine, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré: «Nous avons besoin que les gens commencent à travailler à domicile là où ils le peuvent. Et vous devez éviter les pubs, les clubs, les théâtres et autres lieux de ce type. »

Le gouvernement exhorte les gens à s’isoler socialement autant que possible pour aider à prévenir une nouvelle propagation, ce qui a naturellement soulevé des questions sur nos vies et événements sociaux.

Même s’ils n’ont pas été obligés de fermer, certains des espaces publics auxquels M. Johnson a fait référence ferment leurs portes, comme les chaînes de cinéma Cineworld et Odeon.

Dans le monde de la musique, les tournées sont reportées pour protéger la sécurité du public, mais avec la saison des festivals qui approche, les gens qui prévoient assister à WE ARE FSTVL 2020 sont curieux de savoir si l’événement se poursuivra…

Steve Angello se produit le jour 2 de We Are FSTVL le 31 mai 2015 à Londres, en Angleterre.

WE ARE FSTVL 2020 est-il annulé?

NOUS SOMMES FSTVL 2020 a été reporté. Une déclaration sur le site officiel du festival indique qu’il a été déplacé le samedi 12 septembre 2020 et le dimanche 13 septembre 2020.

La déclaration se lit comme suit: «À la lumière des récents développements avec COVID-19 et suite aux conseils de l’Organisation mondiale de la santé, nous avons pris la décision difficile de reporter la date de We Are FSTVL aux 12 et 13 septembre 2020.

«Nous n’avons pas pris cette décision à la légère, mais la santé et la sécurité de notre public et de notre personnel sont notre priorité absolue.»

La déclaration a également confirmé que tous les billets déjà achetés pour le festival sont automatiquement valables pour les nouvelles dates et que les clients qui l’ont fait n’ont plus rien à faire.

Toute personne avec un billet qui ne peut pas faire les nouvelles dates sera informée dans les semaines à venir de la façon dont elle peut demander un remboursement.

Qui devait jouer?

Le festival a maintenant été déplacé, mais qui devait se produire aux dates de mai prévues initialement?

Camelphat et Carl Cox faisaient partie des artistes qui devaient divertir la foule à l’aérodrome de Damyns Hall pendant l’été.

Ils ont été rejoints sur le line-up par Gorgon City, Michael Bibi et The Martinez Brothers et ceux qui ont des billets espèrent que ces numéros seront toujours là en septembre.

La déclaration officielle n’a pas confirmé de toute façon qui serait toujours en spectacle en septembre, mais ils ont dit que ce serait leur meilleur épisode du festival à ce jour!

Ceux qui ont des billets ont quelque chose à attendre, malgré la décision qui a été prise de protéger la sécurité du public en cette période de test à travers le pays.

