Est-ce que Pistols Soundtrack Cambriolage ou Bounty?

Au départ, il semblait que l’indice était dans le titre. Regroupés à partir de prises de son et de pistes enregistrées à la hâte conçues par deux (ou parfois trois) membres du défunt Sex Pistols, The Great Rock’n’Roll Swindle semblait potentiellement douteux. De plus, c’était une idée originale du manager du groupe, Malcolm McLaren, dont la motivation principale dans la compilation de l’album était de faire la bande originale du film du même nom qu’il avait conçu pour la première fois au cours de l’été 1977.

Le double disque The Great Rock’n’Roll Swindle est sorti pour la première fois un album autonome le 26 février 1979, un an après la scission acrimonieuse de la tournée des punks emblématiques, mais 15 mois avant la première du film. L’album n’aurait jamais pu avoir de façon réaliste l’impact sismique de Never Mind The Bollocks, bien que les Pistolets faisaient toujours la une des journaux au début de 1979. Après être revenu à son vrai nom de John Lydon, le chanteur Johnny Rotten avait déjà sorti First Issue – son premier album dans le Top 40 britannique avec sa nouvelle tenue, Public Image Ltd (PiL) – alors que la nouvelle de la mort de l’ancien bassiste Sid Vicious a plongé les tabloïds dans une frénésie alimentaire quelques jours avant la sortie de l’album Rock’n’Roll Swindle.

Simplement pour avoir porté le nom de Sex Pistols, The Great Rock’n’Roll Swindle a toujours été controversé. Lydon s’est lavé les mains du groupe (et de McLaren en particulier) après la tournée américaine de janvier 78, et les seules pistes de Swindle sur lesquelles il apparaît sont brutes, “ 76 sorties en studio (notamment une reprise approximative mais passionnée de The Monkees ”). (I’m Not Your) Stepping Stone ‘); une coupe en direct du controversé «Belsen était un gaz»; et une version inédite, produite par Dave Goodman, du premier single des Pistols, “Anarchy In The UK”.

L’absence de Lydon a remis en question la légitimité de Swindle pour certains. De plus, des morceaux tels que «You Need Hands» (avec McLaren lui-même prenant le micro) et l’absurde «Who Killed Bambi?», Mettant en vedette le futur pilier de Tenpole Tudor Edward Tudor-Pole, ont ajouté du carburant au feu pour les détracteurs punk.

Pourtant, la qualité supérieure de The Great Rock’n’Roll Swindle garantit que l’album mérite une réévaluation approfondie. D’abord et avant tout, le disque a permis à Sid Vicious de briller, même brièvement, avec sa voix charismatique ouvrant la voie sur des couvertures gonflées de Eddie Cochran«Quelque chose d’autre» et «C’mon tout le monde». La refonte lourdement orchestrée de Sid Frank Sinatra/ Le classique de Paul Anka, «My Way», irrite toujours les puristes, mais la vidéo électrisante de la chanson, dans laquelle Vicious assassine des membres de son public dans un théâtre parisien, reste sans doute la scène la plus emblématique du film Swindle.

Une grande partie de la musique la plus résonnante de l’album, cependant, provenait du duo sous-estimé des guitaristes de Sex Pistols, le guitariste Steve Jones et le batteur Paul Cook. Leur “Silly Thing” musclé était digne de Never Mind The Bollocks, tandis que le “Lonely Boy” inhabituellement mélancolique de Jones a plus tard fourni le titre de son autobiographie. Cook et Jones ont également rencontré Ronnie Biggs, l’un des membres de l’équipe responsable de The Great Train Robbery, lors d’un bref voyage au Brésil en 1978. Cette liaison infâme a produit non seulement des images pour le film Swindle, mais aussi deux des chansons de l’album, le grossier «No One Is Innocent» et une version studio robuste de «Belsen Was A Gas».

Devenu or au Royaume-Uni, The Great Rock’n’Roll Swindle a réussi à garder les Sex Pistols sous les yeux du public bien après leur séparation. L’album culmine à la 7e place du Top 40 britannique et donne naissance à quatre succès du Top 10 s’étalant de 1978 à 1979, gracieuseté du double face A «No One Is Innocent» / «My Way», plus «Silly Thing», « C’mon Everybody ‘et’ Something Else ‘- ce dernier culminant au n ° 3 et devenant le plus vendu des Sex Pistols.

Quatre décennies plus tard, The Great Rock’n’Roll Swindle est toujours le plus grand plaisir coupable du punk. Ses triomphes improbables – l’agitation orchestrale «God Save The Queen (Symphony)» et le mélange disco «Black Arabs» de leurs tubes – montrent à quel point les chansons de nihilisme et de dissidence des Sex Pistols demeurent, même lorsqu’elles sont relocalisées dans des environnements sonores radicalement différents. Avec le recul, le critique franc de Village Voice, Robert Christgau, a peut-être mieux compris quand il a proclamé que le Swindle était «un joli souvenir… chacun de ses quatre côtés vous fera sourire».

