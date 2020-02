Est votre préféré? Voici les artistes nominés pour les Spotify Awards!

Le compte à rebours a commencé! Dans quelques semaines, le premier arrivera Prix ​​Spotify, une cérémonie de remise des prix qui se tiendra le le 5 mars prochain à l’Auditorium national, et où les gagnants seront basés ENTIÈREMENT dans les informations des utilisateurs du Mexique.

Oui, en d’autres termes, vos pièces, vos schémas et vos habitudes d’écoute compteront et détermineront les catégories, les finalistes et même les gagnants des prix.

Où pouvez-vous suivre ce prix?

Les Spotify Awards seront diffusés en direct sur TNT pour tous les pays d’Amérique latine.

Eh bien, oui, oui … Mais quels sont les nominés?

Ici, nous vous disons les finalistes des principales catégories:

Artiste Spotify de l’année (le plus écouté, le plus souvent, le plus partagé et ajouté aux listes de lecture par les utilisateurs mexicains en 2019)

Mauvais lapin

Banda Sinaloense MS par Sergio Lizárraga

Papa Yankee

J Balvin

Ozuna

Podcast de l’année (podcast avec la plus forte proportion de streams et d’auditeurs par épisode au Mexique en 2019)

La mort

Le podcast d’Alex Fernández

Faust

Légendes légendaires

Des doutes sont donnés

Artiste le plus écouté:

Ariana Grande

Billie eilish

Karol G

Natti Natasha

Shakira

Artiste le plus écouté:

Anuel AA

Mauvais lapin

Papa Yankee

J Balvin

Ozuna

Chanson la plus écoutée:

Callaita – Bad Bunny, Tainy.

Calm Remix – Pedro Capó, Farruko.

Avec Calm – Daddy Yankee, Snow.

Un autre verre – Sech, Darell.

Je t’ai vu – 21e étage, Micro Tdh.

Artiste féminine avec la plus forte augmentation de fans:

Danna Paola

Maria Jose

Mme Nina

Natalia Jimenez

Tones et moi

Artiste masculin avec la plus forte augmentation de fans:

Guaynaa

Lunay

Micro tdh

Sech

Tainy

Artiste le plus partagé:

Mauvais lapin

Papa Yankee

J Balvin

José José

Luis Miguel

Artiste plus souvent:

Mauvais lapin

Banda Sinaloense MS par Sergio Lizárraga

Affiche du Père Noël

Ozuna

Paulo Londra

Artiste radar:

Junior H

Ligne

Nicki Nicole

Demain X ensemble

Tones et moi

Artiste le plus ajouté aux playlists

Anuel AA

Mauvais lapin

Papa Yankee

J Balvin

Ozuna

Artiste mexicain le plus écouté au monde:

Alejandro Fernandez

Banda Sinaloense MS par Sergio Lizárraga

Luis Miguel

Mana

Reik

Le pouvoir revient aux fans. # SpotifyAwards: 5 mars 2020, Mexico. pic.twitter.com/JLstNB12sX

– Spotify Mexico (@SpotifyMexico) 21 novembre 2019

La liste complète des nominés, des plus de 50 catégories à récompenser, est la suivante:

Compositeur de la chanson la plus écoutée de Regional Mexicano:

À travers le verre – Arranke Group

La couleur de vos yeux – Sinaloense MS Band par Sergio Lizárraga

Extinction en danger – The Addictive Band San José Mesillas

Ils ne vous ont pas dit de mal – 21e étage, Christian Nodal

Pour m’en oublier.- Christian Nodal

Artiste mexicain régional avec la plus forte augmentation des reproductions:

Banda Sinaloense MS par Sergio Lizárraga

Calibre 50

Christian Nodal

Regid Force

Groupe d’entreprises

Artiste régional mexicain le plus écouté:

Banda Sinaloense MS par Sergio Lizárraga

Calibre 50

Christian Nodal

Joan Sebastian

Le groupe écrasant The Lemon Of Rene Camacho

Artiste rock espagnol le plus populaire:

Cafe Tacvba

Caiphanes

Ed Maverick

Mana

Zoé

Podcast plus souvent:

Le podcast d’Alex Fernandez

Comprenez votre esprit

Faust

Légendes légendaires

Des doutes sont donnés

Artiste hip hop espagnol le plus populaire:

Affiche du Père Noël

C-Kan

Gera MX

MC Davo

Santa Fe Klan

L’artiste de Cumbia le plus écouté:

Groupe Cañaveral de Humberto Pabón

Los Angeles Blue

Les anges de Charlie

Les Askis

Raymix

Artiste mexicain de l’année Spotify:

Banda Sinaloense MS par Sergio Lizárraga

Affiche du Père Noël

José José

Anges bleus

Luis Miguel

Compositeur de la chanson la plus écoutée:

Callaíta.- Bad Bunny, Tainy

Calm Remix – Farruko, Pedro Capo

Avec calme – Papa Yankee, Snow

Je t’ai vu.- Micro tdh, 21e étage

Une autre boisson.- Sech, Darell

Chanson la plus entendue le jour du cri de l’indépendance:

Post Malone

Bikina (Live) .- Luis Miguel

Le Mexique dans la peau – Luis Miguel

Jamais assez – Blue Angels

Saint-Tropez – Post Malone

Artiste avec plus de chansons dans le Top 200:

Mauvais lapin

J Balvin

José José

Luis Miguel

Ozuna

Podcast avec plus d’heures de lecture:

Podcast d’Alex Fernandez

Happy Hour avec Cojo Feliz et Oncle Rober

Légendes légendaires

Martha Debayle

Des doutes sont donnés

Chanson avec plus de jours dans le Top 50:

Calm Remix – Pedro Capo

Avec hauteur.- Rosalia

Avec calme – Papa Yankee, Snow

Une autre boisson.- Darell, Sech

Je t’ai vu.- Micro tdh, 21e étage

Artiste mexicain le plus écouté au Mexique:

Alejandro Fernandez

Banda Sinaloense MS par Sergio Lizárraga

Affiche du Père Noël

Luis Miguel

Reik

Artiste du radar régional mexicain:

520 clé

Groupe Los de la O

Jose Manuel

Junior H

Marque MP

Artiste du groupe le plus écouté:

El Recodo Band

Banda Sinaloense MS par Sergio Lizárraga

Calibre 50

The Addictive Band San José de Mesillas

Le groupe écrasant le citron de René Camacho

L’artiste de Corridos le plus écouté:

Adriel Favela

Alfredo Olivas

Le fantôme

Regid Force

Élément T3R

L’artiste Norteño le plus écouté:

Cardinaux de Nuevo León

Duel

Intouchable

Les Tigres du Nord

Lourd

Artiste Mariachi le plus écouté:

Antonio Aguilar

José Alfredo Jiménez

Pedro Infante

Pepe Aguilar

Vicente Fernandez

Radar Trap Artist en espagnol:

Ambjaay

iann dior

Mode Diablo

Nicki Nicole

Sombre

Artiste EDM le plus écouté:

Calvin harris

David Guetta

DJ Snake

Marshmello

Martin Garrix

Artiste EDM le plus écouté:

Ava Max

Daya

Ellie Goulding

Rita Ora

Zara Larsson

Artiste KPOP le plus écouté:

Bts

EXO

GOT7

Monsta X

SUPER JUNIOR

Artiste KPOP le plus écouté:

BLACKPINK

(G) I-DLE

Mamamoo

Velours rouge

DEUX FOIS

Artiste le plus écouté sur consoles:

Mauvais lapin

J Balvin

Paulo Londra

Ozuna

XXXTENTATION

Artiste le plus écouté sur consoles:

Anne-Marie

Billie eilish

Cazzu

Clairo

Nicki Nicole

Artiste pop le plus écouté:

Alejandro Fernandez

Alejandro Sanz

Carlos Rivera

Luis Miguel

Morat

Artiste pop le plus écouté:

Gloria Trevi

Ha * Ash

Mon Laferte

Natalia Lafourcade

Yuridia

Artiste Urban Pop le plus populaire:

Buck

Maluma

Manuel Turizo

Reik

Sebastian Yatra

Artiste Urban Pop le plus populaire:

Becky G

KAROL G

Natti Natasha

Shakira

Thalia

Artiste rock contemporain le plus écouté:

Arctic Monkeys

Coldplay

Imaginez des dragons

Muse

Vingt et un pilotes

Artiste le plus écouté par les utilisateurs de 13 à 17 ans:

Anuel AA

Mauvais lapin

J Balvin

Ozuna

Paulo Londra

Artiste le plus écouté par les utilisateurs de 13 à 17 ans:

Ariana Grande

Becky G

Billie eilish

Camila Cabello

KAROL G

Artiste le plus écouté par les utilisateurs de 18 à 29 ans:

Anuel AA

Mauvais lapin

Papa Yankee

J Balvin

Ozuna

Artiste le plus écouté par les utilisateurs de 18 à 29 ans:

Ariana Grande

Becky G

Billie eilish

KAROL G

Natti Natasha

Artiste le plus écouté par les internautes de 30 à 44 ans:

Mauvais lapin

Banda Sinaloense MS par Sergio Lizárraga

Papa Yankee

J Balvin

Luis Miguel

Artiste le plus écouté par les internautes de 30 à 44 ans:

Gloria Trevi

KAROL G

Natti Natasha

Shakira

Yuridia

Artiste le plus écouté par les utilisateurs de plus de 45 ans:

Alejandro Fernandez

José José

Juan Gabriel

Anges bleus

Luis Miguel

Artiste le plus écouté par les utilisateurs de plus de 45 ans:

Gloria Trevi

Rosée Dúrcal

Shakira

Yuri

Yuridia

Artiste le plus ajouté aux listes de lecture sur le thème LGBTQ +:

Né de cette façon. Lady gaga

Filles / Filles / Garçons .- Panique! À la discothèque

Les filles aiment les filles. Hayley Kiyoko

Elle aime les filles. Station de métro

Le Village.- Wrabel

Podcast le plus partagé:

DÉMENTS

Comprenez votre esprit

Légendes légendaires

Martha Debayle

Des doutes sont donnés

Chanson d’été:

23 h – Maluma

Callaita.- Bad Bunny, Tainy

Chine.- Anuel AA, papa Yankee

La chanson.- J Balvin, Bad Bunny

Une autre boisson.– Sech

Chanson du dimanche de basse:

Beauté de la cantine.- Cardinaux de Nuevo León

L’amour n’était pas Pa´Mí (en direct) .- Groupe d’entreprises

Mes sentiments.- Anges bleus

Divine Women.- Vicente Fernandez

Neige de janvier: Chalino Sánchez

Chanson du lundi:

Tusa.- Karol G

Dans mon sang: Shawn mendes

Destination ou hasard.- Melendi

Ma personne préférée.- Camila Cabello

Renoncule: Jack stauber

Maintenant oui, vous êtes prêt à suivre la prochaine Prix ​​Spotify; le prix qui est entièrement basé sur les données générées par les utilisateurs et qui reconnaîtra le plus entendu de 2019.

Ici, vous pouvez vérifier l’espace spécial dans la plate-forme et la page des récompenses.