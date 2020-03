Esther Rose couvre «Mon erreur préférée» de Sheryl Crow: Écoutez

L’auteur-compositrice-interprète de la Nouvelle-Orléans, Esther Rose, a sorti une reprise du morceau de 1998 de Sheryl Crow, «My Favourite Mistake». Le morceau a été enregistré en direct au Tigermen Den de la Nouvelle-Orléans. Écoutez le rendu de Rose ci-dessous.

«Quand les gens me demandent quel genre de musique je joue, je leur réponds généralement« country & folk », mais la vérité est que mon groupe a un genre secret pour mon style d’écriture de chansons qu’ils appellent« 60s / 90s »; ce mélange étrange de folk alternatif de la fin des années 60 et du début des années 90 », a déclaré Rose dans un communiqué. “‘ Mon erreur préférée ’se glisse en quelque sorte directement dans cette zone de confort. Mon groupe et moi avons eu beaucoup de plaisir à trouver notre propre arrangement; Dan Cutler joue ce riff de guitare emblématique à la contrebasse, nous avons ralenti le tempo et j’ai changé quelques mots pour le rendre un peu plus optimiste. »

L’année dernière, Rose a sorti son deuxième album, You Made It This Far, via Father / Daughter.

