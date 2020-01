ET LE GRAMMY POUR LES ONGLES LES PLUS LONGS EST POUR BILLIE EILISH, ROSALIA ET LIZZO

Cette année 2020, les tapis rouges de la saison des prix ont déçu. Lisez Millie Bobbie Brown aux SAG Awards ou Salma Hayek aux Golden Globes. Mais lors des récents Grammy Awards, Billie Eilish, Rosalia et Lizzo ont lancé la tendance avec leur look, non pas à cause de la tenue, mais à cause des clous de kilométrage qu’elles ont apportés à la cérémonie.

Sur les tapis rouges, on ne voit pas beaucoup de propositions dans le domaine de la manucure. Une simple nuance de nu suffit pour les célébrités qui assistent aux Golden Globes ou aux Oscars, mais étant les Grammys, il fallait être plus audacieux et il s’avère que pour les centenaires, la célébrité se mesure à l’acrylique.

Billie Eilish, Rosalia et Lizzo, nominées pour le prix du meilleur nouvel artiste, portaient des faux ongles aussi longtemps que possible pour tenir le micro. Ces trois artistes, qui représentent les points forts de la pop actuelle, ont poussé leurs cacahuètes à l’extrême. Billie Eilish a coordonné ses ongles avec l’imprimé Gucci qu’elle portait sur toutes ses tenues.

Tandis que Lizzo, dans son ode au vieux Hollywood en robe Versace, utilisait des applications de gouttes de cristal sur ses ongles par-dessus le vernis de Louboutin. L’art a été créé par Eri Ishizu et Lizzo a donc rendu hommage à sa chanson Good as Hell.

Pour sa part, la chanteuse espagnole Rosalía a poursuivi son look déjà caractéristique de longs ongles extravagants, avec des applications de cristal qui se sont fait remarquer lors de sa prestation sur scène et surtout lorsqu’elle a reçu un Grammy du meilleur album latin pour la première fois avec El Mal Querer.