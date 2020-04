Et parce que personne ne l’a demandé … Lindsay Lohan a annoncé son retour en musique

Peut-être que nous nous souvenons tous de Lindsay Lohan pour avoir été l’une des jeunes stars les plus importantes de son époque.Nous sommes sûrs que la plupart d’entre eux ont vu des films avec Game of Twins ou Heavy Girls, mais ces dernières années, il a été tenu à l’écart du radar par diverses controverses autour de sa vie privée. À un moment donné de votre carrière Il a décidé qu’il voulait être comme de grandes figures du calibre de Marilyn Monroe, alors il a commencé à enregistrer ses propres chansons.

En 2004, il sort son premier album, Speak, qui a apporté de vrais joyaux comme “Over” ou “First” –Qui est apparu dans Herbie: Fully Loaded–, mais peut-être La chanson dont tout le monde se souvient de cet album est «Rumeurs», qui nous a dit très clairement où il voulait mener sa carrière musicale, en essayant de se lancer pleinement dans la pop. Bien qu’il s’agisse de son premier album, les critiques n’étaient pas mauvaises, car certains étaient convaincus que –Comme quand tu te sentais emo– ce n’était qu’une facette, Mais Lindsay était sérieuse à propos de la chanson.

Un an plus tard, Lindsay Lohan a sorti son deuxième album studio, Un peu plus personnel (brut), d’où viennent les chansons les plus personnelles de sa carrière de chant éphémère. De cet album on se souvient de quelques singles comme Confessions d’un cœur brisé (fille au père), “Je te veux, tu me veux” et “Edge of Seventeen”, mais malgré le fait qu’il ait vendu plusieurs exemplaires et l’a présenté dans des émissions comme celle d’Ellen DeGeneres, la vérité est qu’il ne l’a pas monté et est descendu du bateau musical pendant un certain temps.

Mais maintenant, cela a surpris le monde, car 12 ans après la sortie de son dernier album et ne sachant rien d’elle, l’actrice a décidé que 2020 est l’année idéale pour revenir sur cette facette de sa vie. et oui ce n’est pas une blague. Grâce à leurs réseaux sociaux, Lindsay Lohan a annoncé avec une vidéo plutôt mystérieuse qu’elle allait bientôt sortir de la nouvelle musique, bien qu’il n’ait pas précisé s’il ne s’agissait que d’un single ou d’un album complet, et la vérité est qu’on ne sait pas quoi penser …

Je suis de retour! 👀

https://t.co/xQCrvZsVJR pic.twitter.com/DKQ4tzCAUR

– Lindsay Lohan (@lindsaylohan) 31 mars 2020

Bien sûr, Internet a réagi au retour attendu de Lindsay Lohan à la musique, et comme toute situation controversée, il y avait deux côtés à la médaille. Dans une partie étaient ceux qui ils l’ont applaudie pour revenir à la pop et qu’elle serait même la sauveuse de l’année si chaotique que nous vivons, d’autres un peu plus sensés Ils ont remis en question son retour sur scène en disant que le monde avait assez souffert, jiar jiar, comment taché.

Mais nous ferions mieux de ne pas leur dire, Découvrez les meilleures réactions des médias sociaux à l’annonce de Lindsay Lohan ci-dessous:

“Rumors” est un joyau, j’espère que le retour de Lindsay Lohan est bon. C’est tellement fou! 🤟🏼✨ pic.twitter.com/aHd9rfDbGh

– Flawless ✨ (@_DaveOrtega) 31 mars 2020

Ne pensez-vous pas que le monde a trop souffert et que Lindsay Lohan sort toujours une chanson? 😣 #LINDSAYLOHAN pic.twitter.com/GVH50o3zLk

– Charlotte (@charlottervert) 31 mars 2020

Lindsay Lohan sort dans la vie publique pour annoncer son retour musical. pic.twitter.com/PAbjO8l1bH

– Paco Mota (@ Pac0Mota) 31 mars 2020

Le retour de Lindsay Lohan n’est pas quelque chose qu’elle attend de 2020 mais je l’accepte en raison des 200 nouvelles qui sont à jour, cela a été le meilleur de tous

– asdkjdha (@alexysadame) 31 mars 2020

Ils ont emporté l’ours Bimbo et nous ont rendus à Lindsay Lohan. Qui a fait un marché si laid pour l’humanité.

– A (@Mrcamello) 31 mars 2020

Lindsay Lohan est TT? … Marty, nous revenons à 2005. pic.twitter.com/AFZyDIfisC

– Rulo & Cursi! (@iRuloboyd) 31 mars 2020

Entrer dans les tendances en voyant le retour de Lindsay Lohan pour arrêter l’apocalypse pic.twitter.com/SAc3KGAVEn

– Jo (@jozhaiiz) 31 mars 2020

Si votre adolescence a été marquée par cet album de Lindsay Lohan, vous êtes de la population à risque pic.twitter.com/vnIBrziHdd

– Cassandra (@Cebrish) 31 mars 2020

LINDSAY LOHAN VA SUR SACR NEW MUSIC !!!! Ce n’est pas un exercice !!!! Allez salope! Détruisez-nous! pic.twitter.com/vIb8bylqNn

– Røb ♕ Cadena (@Rob_Cadena) 31 mars 2020

Quoi qu’il en soit, pour le meilleur ou pour le pire, ici, nous allons entendre le retour triomphant de Lindsay Lohan à la musique et dans l’un de ceux-ci nous vous apportons la critique de son nouveau single. Qu’en penses-tu? L’actrice a-t-elle besoin de la pop en ce moment? Internet va-t-il rompre avec les morceaux qu’il sort? Qui l’a mis Vous à Londres et moi en Californie à Jeu de jumelles? Nous aurons sûrement ces réponses à l’avenir.