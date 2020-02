Et pour tout cela, pourquoi Eminem a-t-il chanté “Lose Yourself” aux Oscars 2020?

24 heures ne se sont pas écoulées depuis la 92e cérémonie des Oscars et nous récapitulons déjà les moments les plus importants de la nuit. De grandes choses se sont produites autour de la cérémonie, comme Parasite, gagnant du meilleur film et le même Bong Joon-ho prendre le prix du meilleur réalisateur, mais au niveau musical Sans aucun doute, ce qui a attiré son attention, c’est de voir le grand Eminem monter sur la scène du Dolby Theatre pour chanter «Lose Yourself».

Il a fallu tout le monde par surprise pour voir le rappeur lancer des rimes à gauche et à droite (même les mêmes présentes au gala), porchestre, il n’a jamais été annoncé que Marshall Mathers allait avoir une participation spéciale, la seule mentionnée était Mlle Billie Eilish – qui, soit dit en passant, nous a donné un excellent matériel pour les mèmes, jiar jiar. Et apparemment c’est déplacé C’était une tentative de l’Académie de nous offrir un moment musical choquant, mais qui en même temps était une reconnaissance de la carrière d’Eminem.

En 2003, maintenant lointain, Eminem a reçu la nomination de la meilleure chanson originale pour “Lose Yourself”, le thème principal de 8 Mile, qui met en vedette le même rappeur. Voyant qu’il était en compétition avec plusieurs films importants tels que Frida, Gangs of New York et même la comédie musicale Chicago, on dit que M. Slim Shady a décidé de rester à la maison pour dormir parce qu’il ne pensait vraiment pas qu’il allait prendre la statuette en or.

Comme si cela ne suffisait pas, certains mentionnent également que Marshall était découragé parce que l’Académie lui avait demandé de chanter une version censurée de la chanson lors de la cérémonie, alors il a pris la décision de s’éloigner de tout ce qui avait à voir avec les Oscars. Et il a sûrement eu une surprise le lendemain, quand il a vu les nouvelles et s’est rendu compte qu’il était le vainqueur de la catégorie, et que le co-compositeur de “Lose Yourself”, Luis Resto, était monté sur scène pour recevoir le prix de Barbra Streisand.

Apparemment, Eminem regrettait de ne pas avoir été à ce moment-là – Nous le disons pour le tweet qui s’est aventuré juste après avoir mis le Los Angeles Dolby Theatre sur sa tête – et 18 ans ont dû s’écouler avant de pouvoir remporter les prix les plus importants au monde, chantant cette chanson qui lui a ouvert les portes et l’a propulsé comme un vrai musicien qui a écrit plus que des rimes.

Écoutez, si vous aviez un autre coup, une autre opportunité… Merci de m’avoir @TheAcademy. Désolé, il m’a fallu 18 ans pour arriver ici. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo

– Marshall Mathers (@Eminem) 10 février 2020

Ce que très peu savent, c’est que autour de cette présentation, il y a eu toute une série de décisions que l’Académie et Eminem ont prises pour faire de la présentation une vraie surprise, à la fois pour les téléspectateurs et pour tous ceux qui ont assisté à la cérémonie. Selon Variety, les répétitions ont eu lieu à huis clos dans l’immense théâtre californien et seules les personnes nécessaires pouvaient être présentes.

En fait la même source mentionne qu’il y avait une clause dans le contrat selon laquelle, en cas de fuite de la participation spéciale dans tous les médias juste avant le gala, le rappeur avait la possibilité de l’annuler sans en dire plus.

Heureusement, cela ne s’est pas produit, ils l’ont gardé avec la confidentialité qu’il voulait et Eminem nous a donné l’un des moments les plus épiques de ces dernières années aux Oscars, avec tout le monde excité et acclamant debout pour le voir enfin chanter la chanson qui, sans le savoir, allait lui donner la statuette dorée que certains autres musiciens légendaires rêvent d’avoir.