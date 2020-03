Êtes-vous admissible au Fonds de secours MusiCares? – Voici comment postuler

Les musiciens font face à des périodes d’incertitude sans précédent au milieu de l’épidémie de coronavirus. Voici comment demander de l’aide.

La Recording Academy a créé MusiCares, un fonds de secours COVID-19 pour les créatifs. Pour ceux qui ont perdu du travail en raison de fermetures de festivals et d’événements, cela pourrait être une bouée de sauvetage cruciale.

La demande d’aide pour le fonds de secours MusiCares nécessite quelques exigences de base. Les professionnels de l’industrie de la musique peuvent demander une aide au loyer ou à l’hypothèque jusqu’à 1 000 $ pour les travaux annulés qui étaient prévus et perdus.

MusiCares dit qu’il réévaluera les montants des subventions disponibles s’ils reçoivent plus de financement. Les principaux services de streaming comme Spotify, YouTube Music, Pandora et TIDAL sont à bord pour apporter des fonds.

Pour démarrer le processus, vous aurez besoin d’une application MusiCares complète. Cela comprend la preuve de toute annulation et réservation et une copie de votre contrat de location ou d’hypothèque.

Les candidats doivent être admissibles à l’une des trois exigences pour être admissibles aux subventions MusiCares.Au moins trois ans d’expérience professionnelle dans l’industrie de la musique Six enregistrements musicaux commercialisés Six clips musicaux commercialisés ou promotionnels

Les autres détails nécessaires à l’application incluent:

Documents de référence détaillés sur l’industrie de la musique Une biographie, un curriculum vitae ou une discographie Documentation de la perte de revenu Copie de votre contrat de location ou de votre hypothèque

MusiCares est uniquement disponible pour les musiciens et artistes qui vivent et travaillent aux États-Unis. Des fonds supplémentaires de secours pour les coronavirus sont en cours de création partout aux États-Unis. Voici juste une petite sélection bénéficiant aux artistes, musiciens et créatifs.

Fonds de secours pour les coronavirus

Réponse rapide – Le racisme est aussi un virus

Cette organisation est conçue pour travailler avec les communautés asiatiques américaines en réponse aux crimes de haine en raison des biais COVID-19.

Créateur handicapé et activiste en cas de pandémie

Ce fonds vise à aider les créateurs et artistes handicapés en cas de perte de financement. Les volontaires collectent actuellement des informations.

Fonds d’aide aux artistes de la Fondation des arts contemporains

Ce fonds est disponible pour les artistes basés aux États-Unis qui vivent des moments difficiles en raison de l’épidémie. Toute personne qui a connu des annulations ou des reports est éligible pour demander une aide financière.

Fonds Sweet Relief Musicians

Tout musicien ou professionnel de l’industrie musicale qui a perdu plus de 50% de ses revenus peut demander à ce fonds. Le fondateur de ce fonds a également récemment adressé une pétition à Spotify pour augmenter de trois fois et définitivement les paiements de redevances Spotify aux artistes.

Fonds de la Fondation des musiciens

Aux États-Unis, les musiciens actifs depuis au moins cinq ans sont éligibles à une microgrant. Le fonds demande des documents prouvant que la plupart des revenus proviennent du travail de musicien.

Fonds de secours d’urgence pour l’artisanat

Les artistes de l’artisanat basés aux États-Unis sont éligibles aux fonds de secours de cette fondation. La fabrication artisanale doit être un revenu primaire pendant au moins trois ans.

PEN American Writer’s Emergency Fund

Les rédacteurs et rédacteurs professionnels confrontés à des difficultés liées à l’épidémie de coronavirus peuvent demander des fonds supplémentaires ici.

DMN connaît au moins une organisation allemande de droits de représentation qui a créé un fonds de secours. GEMA a lancé un fonds d’aide aux coronavirus de 43 millions de dollars pour ses auteurs-compositeurs pendant la pandémie.