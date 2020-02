Ethan Hawke bat Hamilton Leithauser dans Hilarious New Teaser: Regardez

Hamilton Leithauser a partagé un teaser pour le premier single de son prochain album. Dans ce document, l’ancien chanteur de Walkmen décide de jouer sa nouvelle chanson “Here They Come” pour un ami, qui se trouve juste être Ethan Hawke jouant lui-même.

“” Here They Come “concerne un ami qui a tendance à fuir ses problèmes”, explique Leithauser dans la vidéo. «Lorsque les choses deviennent difficiles, il a tendance à couper et à courir. La chanson parle du moment précis où les lumières se lèvent dans une salle de cinéma où il se cache toute la journée. »Hawke n’apprécie pas la chanson; la violence s’ensuit. Regardez ça ci-dessous.

“Here They Come”, sorti demain, met en vedette la voix de la femme de Leithauser, Anna Stumpf. Son dernier album était la collaboration Rostam 2016 I Had a Dream That You Were Mine. En 2017, il a publié sa collaboration avec Angel Olsen, “Heartstruck”.

