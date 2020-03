Evanescence et Within Temptation reportent leur tournée européenne

En raison de la nature en évolution rapide des événements actuels, ÉVANESCENCE et DANS LA TENTATION ont été obligés de reporter leur énorme tournée européenne en co-titre. le “Mondes entrent en collision” trek, qui devait débuter à Bruxelles le 4 avril, se déplacera désormais plus tard cette année. Des dates d’information spécifiques pour les spectacles reprogrammés seront disponibles sous peu. Tous les billets et forfaits VIP existants resteront valables pour les dates reportées.

ÉVANESCENCE chanteur Amy Lee a déclaré: “Comme beaucoup d’entre vous l’ont déjà prédit, il est hors de notre contrôle que notre prochaine tournée européenne devra être reportée. Le spectacle continuera, et nous sommes déjà occupés à fixer les nouvelles dates de cet automne. Nous sommes déçus pour vous faire attendre, mais convenez pleinement que votre santé, votre sécurité et votre vie sont plus importantes qu’un concert. Nous sortirons très bientôt la première nouvelle musique de notre nouvel album, et nous allons nous consacrer entièrement à cela jusqu’au spectacle peut continuer. Restez à l’écoute pour de nouvelles dates et de nouvelles musiques. Nous vous aimons! “

DANS LA TENTATION chanteur Sharon Den Adel a déclaré: “Nous sommes désolés d’annoncer que notre tournée sera reportée. Néanmoins, en attendant, nous continuerons notre préparation pour la tournée la plus excitante de tous les temps et encore de bonnes nouvelles, nouvelle WT le matériel verra le jour avant le début de la visite. Nous avons hâte de vous voir le moment venu. En attendant, faites attention et soyez en sécurité. “

ÉVANESCENCE travaille actuellement en studio sur un tout nouvel album et en sortira très bientôt la première offre.

ÉVANESCENCE a passé une grande partie des deux dernières années à enregistrer et à faire des tournées à l’appui de 2017 “Synthèse”, qui contenait certaines des chansons les plus appréciées du groupe – ainsi que quelques nouvelles – réinventées avec un orchestre complet dans un paysage électronique profond.

DANS LA TENTATION travaille sur une toute nouvelle musique qui sortira prochainement pour coïncider avec les nouvelles dates de la tournée.

DANS LA TENTATIONdernier album de, “Résister”, est sorti en février 2019. Il s’agissait de la première sortie du groupe depuis 2014 “Hydre”.

