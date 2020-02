Evanescence, Madness et Cold War Kids au festival Pulse GNP 2020!

Le dimanche est un jour très rare pour annoncer des concerts ou des festivals, cependant, ceux de Impulsion GNP ils se sont aventurés à briser ce mythe et ce 16 février ils ont dévoilé l’affiche de son édition pour cette année, qui sera dirigé par des actes comme Evanescence – apparemment, ils aiment toujours leur public mexicain -, Madness, Cold War Kids, 2Manydjs, Swarm, The Fabulous Cadillacs, entre autres.

Grâce à une vidéo publiée sur leurs réseaux sociaux, festival Pulse GNP 2020 a annoncé les 26 noms qui composeront la programmation de sa prochaine et troisième édition, qui le 30 mai prochain, à l’aéroport du Vieux Querétaro, pour célébrer une journée pleine de musique et d’autres activités que le festival a préparées pour tous les participants.

Et en plus de la musique, Pulse GNP présentera cette 2020 avec la tente Casa Comedy déjà connue, où les meilleurs représentants du stand up défileront à Querétaro. Non seulement cela, car il aura également une grande fenêtre de exposition des célèbres arts, vins et fromages de la région, comme cela a été le cas les années précédentes.

Comme l’année dernière, Pulse GNP fonctionnera avec le système «Cashless Citibanamex», le fameux bracelet auquel vous pouvez mettre de l’argent – en espèces ou avec une carte – à l’un des points de recharge Cashless Citibanamex, et qui vous permet d’être plus Agustín, sans avoir peur de perdre votre argent à chaque fois que vous achetez un chela ou quelque chose à manger.

En fin, si vous souhaitez assister à l’édition de GNP Pulse de cette année, la prévente Citibanamex aura lieu les 17 et 18 février, tandis que la vente générale commencera le 19 février via le système Eticket. Qui va lancer Querétarocks cette année? 👀

