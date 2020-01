Evanescence: Making Of ‘The Chain’ Video

ÉVANESCENCE est récemment revenu avec son premier nouvel enregistrement rock en huit ans, “La chaîne (de Gears 5)”. Le groupe a enregistré sa version rock signature du FLEETWOOD MAC chanteur classique suivant Amy Lee ayant prêté sa voix à la bande-annonce de lancement de la Xbox Game Studios” “Gears 5” pour Xbox One, Windows 10 et Steam, du très populaire “Armement de guerre” séries. Le spot a été diffusé dans le cadre d’une campagne publicitaire de plusieurs millions de dollars l’automne dernier en conjonction avec le lancement du jeu. “Gears 5” était Microsoftlancement de jeux vidéo le plus réussi depuis Halo 4 en 2012.

Images en coulisses de la réalisation de “La chaîne (de Gears 5)” la vidéo peut être vue ci-dessous. Le clip a été réalisé par P.R. Brown et produit par Steve Lamar.

“La chaine” est la première version de ce qui devrait être une période très active pour ÉVANESCENCE. Après leur incursion acclamée par la critique dans la musique symphonique avec 2017’s “Synthèse” album et tournée mondiale, le cinq pièces a refait surface en adoptant un son plus lourd, mais avec leur style de marque qui a fait ÉVANESCENCE partie intégrante de l’établissement d’une masse critique mondiale dans le rock, et parmi les artistes les plus uniques du millénaire. Le groupe travaille actuellement sur de nouvelles musiques originales, qui commenceront à être lancées en 2020 avant leur prochain album studio. Restez à l’écoute pour plus de détails à venir.

M’a dit Lee: “Cette couverture était tellement amusante à réaliser. Nous adorons FLEETWOOD MAC et je voulais peindre une image sombre et épique avec notre point de vue ‘La chaine’. Les paroles me font sentir le pouvoir de me tenir ensemble contre de grandes forces qui essaient de nous séparer, peut-être même de l’intérieur. Je voulais vraiment ramener ça à la maison dans notre version, et j’ai même fait chanter tout le monde dans le groupe à la fin! Nous sommes plus que ravis de partager cela avec nos fans et j’ai vraiment hâte de le jouer en direct. “

ÉVANESCENCE jouera au Télécharger festival à Tokyo en mars. Après une courte pause, le groupe part pour une tournée colossale massive en Europe avec DANS LA TENTATION. Le nouveau lot de dates débute le 4 avril à Bruxelles, en Belgique, et se termine à Birmingham, au Royaume-Uni, le 1er mai. ÉVANESCENCE puis revient aux États-Unis pour une émission à The Fillmore à Minneapolis, Minnesota le 14 mai. Tous les billets sont en vente maintenant et peuvent être achetés sur le site Web officiel du groupe.

“Synthèse” vendu 34 000 unités d’album équivalent au cours de sa première semaine de sortie pour atterrir à la position n ° 8 sur le graphique Billboard 200. De cette somme, 30 000 étaient des ventes d’albums traditionnels. ÉVANESCENCELa sortie éponyme de 2011 a fait ses débuts au n ° 1. “Synthèse” était le quatrième effort du groupe dans le top 10, après “Évanescence”, “La porte ouverte” (N ° 1 en 2006) et “Déchue” (N ° 3, 2003).

En 2018, Lee dit au 93,3 WMMR Rocks! radio qu’elle n’était pas opposée à l’idée de sortir des singles et des EP au lieu d’albums complets, en particulier en tant que services de streaming comme Spotify continuer à modifier la façon dont les gens consomment de la musique.

“Je pense juste que c’est cool de pouvoir avoir cette liberté de s’engager à moins et à faire plus”, a-t-elle déclaré. “Je suis totalement ouvert à faire quelques chansons au lieu d’un album ici et là, et voir ce qui se passe.”



