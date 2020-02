Evanescence va sortir une nouvelle chanson avant la tournée d’avril 2020

ÉVANESCENCE chanteur Amy Lee a parlé à “Loudwire Nights” de la progression des sessions de composition pour le suivi tant attendu de l’effort éponyme du groupe en 2011.

“C’est quelque chose où nous sommes tous ensemble la plupart du temps jusqu’à présent”, a-t-elle déclaré (entendre l’audio ci-dessous).

“Nous sommes là avec [producer] Nick Raskulinecz en ce moment, avec qui nous avons travaillé auparavant et que nous aimions travailler auparavant. Il a produit notre album éponyme, qui est vraiment notre album préféré. Il a également mélangé[[ÉVANESCENCEcouverture récente de FLEETWOOD MAC chanson] ‘La chaine’.

“Nous travaillons en équipe”, a-t-elle réitéré. “Les chansons sont venues de différents endroits. Elles ne sont pas toutes dans la même veine.

“Nous travaillons actuellement sur quatre chansons. À l’origine, nous allions y entrer et n’en faire que deux. Je veux juste faire quelques chansons à la fois, continuer à écrire, entrer et en faire quelques autres, sortir” em un par un. Mais une fois que nous avons ouvert la boîte de vers, il ne cessait de croître. “Oh, nous ne pouvons pas faire celui-ci et pas celui-ci. Nous devons en faire quatre.” Donc, c’est quatre. Donc, nous travaillons deux fois dur pour tout faire avec le temps dont nous disposons. Mais ça va vraiment bien. “

Parlant de la direction musicale du nouveau ÉVANESCENCE Matériel, Amy a déclaré: “C’est une combinaison de beaucoup de choses. C’est certainement à cent pour cent nous, mais cela prend aussi des risques. Et je pense que c’est significatif – c’est profondément significatif. Mais en même temps, beaucoup de choses ont de l’attitude. Je ne sais pas si je peux expliquer ça super bien, mais une partie de notre musique est comme ça. Si vous pouvez écouter et réfléchir, en particulier une partie de la musique plus tardive, comme ‘Ce que tu veux’ ou ‘Appelle moi quand tu es sobre’, il y a une piste ou deux là-dedans qui est la prochaine étape de cela dans son ressenti, je dirais. “

Sur le thème des thèmes lyriques abordés dans le nouveau ÉVANESCENCE Chansons, Amy a déclaré: “J’ai une nouvelle perspective dans ma vie en ce moment – pas seulement parce que tout est si génial et que je suis plus âgé et que j’ai un enfant, mais j’ai également subi de graves pertes au cours des dernières années; j’ai perdu mon frère . Je me suis vraiment senti comme si j’avais un pied de l’autre côté ces deux dernières années. Il y a donc beaucoup d’écrits qui, je suppose, sont en quelque sorte de retour à mes racines dans le sens où je cherche un sens aux choses. Mais ce n’est pas tout sombre et sérieux. Si vous voulez résumer tout ça, ça va prendre beaucoup de mots et beaucoup de chansons. Je ne sais pas si je peux le faire dans un album, mais [laughs] Je peux faire de mon mieux. “

Quant à une éventuelle date de sortie du nouveau ÉVANESCENCE la musique, Lee dit: “Eh bien, ça va être une chanson à la fois, comme je l’ai dit, donc ce n’est pas comme si nous allions tout d’un coup laisser tomber un album de 12 chansons. Je veux avoir notre première nouvelle chanson par le temps où nous partons pour notre tournée d’avril, parce que je veux y jouer alors. C’est le mieux que je puisse vous donner.

“Je veux en faire un à la fois pour plusieurs raisons”, a-t-elle poursuivi. “Un, c’est juste amusant pour nous de le faire de cette façon. Mais je veux en quelque sorte donner à chacun son moment. Et c’est de cette façon que je digère la musique de toute façon – généralement un morceau à la fois. Et je ne pense pas que ce soit ça bizarre, je pense que beaucoup de gens sont comme ça. Donc je pense que ce serait vraiment amusant pour nous tous de pouvoir faire un voyage ensemble simultanément en tant que personnes qui suivent ce groupe ou comme ce groupe… Nous allons probablement faites cela pour, par exemple, cinq ou six chansons, puis déposez le reste ensemble à la fin. “

Le mois dernier, ÉVANESCENCE est revenu avec son premier nouvel enregistrement rock en huit ans, “La chaîne (de Gears 5)”. Le groupe a enregistré sa version rock signature du FLEETWOOD MAC suivi classique Lee ayant prêté sa voix à la bande-annonce de lancement de la Xbox Game Studios” “Gears 5” pour Xbox One, Windows 10 et Steam, du très populaire “Armement de guerre” séries.

ÉVANESCENCE jouera au Télécharger festival à Tokyo en mars. Après une courte pause, le groupe part pour une tournée colossale massive en Europe avec DANS LA TENTATION. Le nouveau lot de dates débute le 4 avril à Bruxelles, en Belgique, et se termine à Birmingham, au Royaume-Uni, le 1er mai. ÉVANESCENCE puis revient aux États-Unis pour une émission à The Fillmore à Minneapolis, Minnesota le 14 mai.