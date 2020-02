Ex Bassiste Abbia Mia Wallace: «Les trois derniers mois ont été la période la plus sombre et la plus douloureuse de ma vie»

Mia Wallace, bassiste pour TRIOMPHE DE LA MORT et NIRYTH, dit que les trois derniers mois “ont été la période la plus sombre et la plus douloureuse” de sa vie.

La musicienne d’origine italienne, qui a annoncé son départ de ABBATH en janvier, a parlé de ses difficultés dans un Facebook poste, disant que les événements récents l’ont laissée physiquement et émotionnellement détruite.

Elle a écrit: “Ce n’est pas facile pour moi d’écrire ce post.

“Les trois derniers mois de ma vie ont été la période la plus sombre et la plus douloureuse de ma vie.

“J’ai essayé de faire face à l’enfer en essayant de ne pas craquer, toujours en face des événements qui, quotidiennement, détruisaient mon âme et mes émotions, malheureusement aussi physiquement, en poussant cette Mia forte que tout le monde connaît. Mais souvent j’échouais, tombant sur le sol à la consternation et au désespoir, parce que ces événements m’ont frappé à un stade de la vie où j’étais déjà très fragile, et ce n’était pas facile pour les gens qui se tenaient à mes côtés, cela n’a pas été facile du tout.

“Je suis maintenant au stade de la réalisation, je n’ai pas toujours fait face avec force aux difficultés sans fin, me laissant souvent continuer à montrer un côté de moi que je ne connaissais pas moi-même.

“Ce post né de mon besoin de remercier qui, malgré tout, n’a pas renoncé à me garder en vie, qui, malgré l’enfer que j’étais et que je vis, n’a pas renoncé à moi et a toujours été proche de moi , ne m’abandonne jamais, même maintenant.

“Ces terribles expériences sont toujours destructrices, mais elles ont également laissé une note positive: la capacité de voir qui est resté, qui, jour après jour, essaie d’être proche de moi, sans me juger ni me faire du mal, sans me faire sentir la le poids de mes réactions dicté par le désespoir, mais me faisant simplement sentir que même si Mia passe par une phase négative, quelque chose de bien en elle est toujours là, me tenant par la main et me disant que ça va passer, écoutant ma douleur, séchant mes larmes et cherchant la meilleure façon de ne pas m’effondrer.

“Ces gens sont ceux qui m’aiment, ma famille, ceux à qui ma gratitude et mon amour resteront aussi longtemps que je serai vivant, et à qui je me donnerai tout entier, avec ma force et, malheureusement, mes défauts.

“Je vous remercie.

“‘L’imparfait’ Mia. “

Wallace a annoncé la sortie de ABBATH dans un article publié sur les réseaux sociaux en janvier, affirmant qu’elle avait été licenciée par le manager du groupe lors d’un “appel téléphonique de cinq minutes”. Elle a ajouté: “On m’a dit de ne contacter personne dans le groupe. L’explication de cela n’avait pas de substance et a juste fait plus de questions et de confusion pour moi. Jusque-là, je me préparais pour la tournée européenne comme on me l’avait dit de J’ai dû annuler d’autres plans et prendre un congé pour la tournée, à laquelle j’ai passé beaucoup de temps à me préparer. “

Photo gracieuseté de Duke TV



