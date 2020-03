Ex-batteur batteur Dave Lombardo: «La marijuana n’est pas un médicament de passerelle»

Dans une récente interview avec le “Podcast TODDCast”, ancien SLAYER et actuel TENDANCES SUICIDAIRES le batteur Dave Lombardo a été invité à donner son avis sur la légalisation de la marijuana. Il a répondu (entendre l’audio ci-dessous): “J’adore. La marijuana, je pense, n’est pas une drogue d’introduction”, se référant à la croyance de certaines personnes que la consommation de marijuana est susceptible de précéder la consommation d’autres substances licites et illicites et le développement d’une dépendance à la d’autres substances. “S’il y a une drogue d’introduction, ce serait de la nicotine ou de l’alcool. Regarder quelqu’un dans votre famille, ‘Oh mon Dieu! J’ai besoin d’une cigarette. Putain! J’ai besoin d’une cigarette en ce moment. Oh, ça fait du bien.’

“Attendez, je n’ai pas besoin de fumer de l’herbe pour savoir ce qu’est la dépendance”, a-t-il poursuivi. “Donc, pour dire que la marijuana est une drogue d’introduction, ils sont très mal informés et ont également oublié l’alcool. Parce que je connais des gens qui sont passés de l’alcool à la cocaïne. Alors, où est cet argument?

“Je l’apprécie personnellement,” Lombardo ajoutée. “Je ne prends pas de pilules. Je ne prends pas de produits pharmaceutiques. Je mange sainement. Je fais de l’exercice. Je fume de temps en temps un peu d’herbe. C’est tout. J’ai l’impression d’être en bonne santé. Je joue toujours de la batterie. Je Je suis toujours là. Je fais mon truc. Que demander de plus? Nous mourons tous vers 80, 90 ans, donc tu ne vas pas te donner trop de temps en t’abstenant de quelque chose qu’ils ont été en disant que c’est vraiment bon pour vous. “

En janvier 2018, le cannabis récréatif est devenu légal dans l’État de Californie – où Lombardo réside – après plus de deux décennies de légalisation uniquement médicale.

Lombardo, qui partage actuellement son temps entre les pionniers du crossover TENDANCES SUICIDAIRES, icônes d’horreur-punk MISFITS et supergroupe hardcore CROIX MORTE, a été effectivement licencié de SLAYER après avoir quitté la tournée australienne du groupe en février / mars 2013 en raison d’un différend contractuel avec les autres membres du groupe. Il a depuis été remplacé par Paul Bostaph, qui était auparavant SLAYERbatteur de 1992 à 2001.



